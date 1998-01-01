Новости Деловому туризму в Петербурге помогут субсидиями Эксперты комментируют программу по развитию делового туризма в Северной столице

Конгрессно-выставочное бюро (КВБ) Петербурга представило туристической общественности города программу субсидирования делового туризма, в рамках которой социально ориентированные некоммерческие организации смогут получить весьма ощутимую поддержку при проведении мероприятий, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. «В настоящее время программа предусматривает выделение на эти цели довольно больших средств, - констатировал, представляя ее турбизнесу, начальник отдела КВБ Дмитрий Антипин. – На 2018 год предусмотрено выделение 25 млн рублей, на следующий – 50 млн, а начиная с 2019-го и до 2023 года включительно – 100 млн рублей ежегодно. При этом соискатели субсидий могут получить компенсацию до 30% объема расходов, связанных с проведением в Петербурге конгрессно-выставочных мероприятий». Пока программа ориентирована только на поддержку некоммерческих организаций, а финансирование станут предоставлять уже после проведения мероприятий. «Хочу подчеркнуть, что для получения субсидии необходимо представить ряд документов, включая и полный отчет о расходах на конференцию, форум или какое-либо другое событие, относящееся к сфере делового туризма, - подчеркнул Дмитрий Антипин. – Однако по итогам этого года программа может претерпеть изменения, и, в частности, не исключено участие в ней и коммерческих компаний, ориентированных на организацию конгрессов и выставок». Есть и еще один нюанс: пока новинка не имеет четких объемных характеристик проводимого мероприятия, поскольку численность его участников, к примеру, никак не определена. «Возможно, в дальнейшем и в этом отношении будут внесены коррективы, но пока мы работаем в рамках тех условий, что имеются», - сказал по этому поводу чиновник. Эксперты расценивают эту меру как одну из попыток стимулировать в Петербурге развитие делового туризма, на который у властей города большие планы. В частности, новая пятилетка туризма, принятая в Северной столице в конце 2017-го, предусматривает к 2023 году рост объемов делового туризма на 25%. Таким образом, если сейчас Петербургу в год удается привлекать только 5 значимых международных мероприятий в год, в 2023-м их должно быть 25. «Планы Петербурга на развитие делового туризма велики, - отмечает заместитель председателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия. – Они касаются как значительного расширения инфраструктуры делового туризма, так и мер его стимулирования, направленных на объединение усилий властей, бизнеса и всех других заинтересованных сторон». По мнению Ирины Семеновой, председателя Комитета по туризму и гостеприимству «Деловой России», в настоящее время власти действительно стали уделять серьезное внимание разным новым направлениям, включая и деловой туризм. «Вместе с тем стоит отметить, что Петербургу надо расширять спектр предложений не только за счет традиционных для него направлений туризма, но и за счет новых, - полагает она. – В частности, у города большой потенциал в организации промышленного туризма, который пока практикуется не так широко, как хотелось бы. В этом смысле развитие делового туризма, демонстрация разных потенциальных направлений отрасли участникам деловых событий могли бы способствовать их становлению». Как ожидается, в 2018 году питерскую программу субсидирования конгрессно-выставочных мероприятий ожидает своеобразная обкатка, после которой как раз и будут приняты решения о внесении в нее корректив. /TOURBUS.RU

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