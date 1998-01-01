Туристический конгресс «Россия вдохновляет» получил статус международного

Конгресс будет проходить 30-31 марта в рамках ХХI Международного фестиваля туризма «Мир без границ»

Оргкомитет Второго туристического конгресса «Россия вдохновляет» опубликовал программу форума, который состоится 30-31 марта в Ростове-на-Дону, и приступил к регистрации участников. Объявлено, что в этом году в мероприятиях примут участие делегации из восьми стран.

Туристический конгресс «Россия вдохновляет» впервые прошёл в Ростове-на-Дону в марте 2017 года. Тогда ведущие эксперты отрасли из разных регионов России обсуждали актуальные вопросы внутреннего и событийного туризма в стране.

В центре внимания были travel-тренды 2017 года, государственно-частное партнерство как драйвер развития туризма в регионах, туристский маркетинг территорий, развитие автотуризма и бренд турпродукта. Также на площадках конгресса состоялись презентации Календаря туристических событий Ростовской области и Всероссийского конкурса фильмов о туризме и путешествиях.

Как сообщают организаторы, в нынешнем году конгресс получит специализацию: участники сосредоточатся на обсуждении маркетинговых стратегий в отрасли. «По итогам прошлогоднего конгресса мы проанализировали интерес участников рынка к разным темам и увидели большой запрос на обсуждение продвижения территорий и турпродуктов. В стране довольно много качественных предложений, но есть проблемы с позиционированием, установлением коммуникации с потребителями.

Актуальным вопросом по-прежнему является брендинг территорий. На других туристических форумах, проходящих в нашей стране, эти вопросы затрагиваются, но не становятся центральными, мы же решили сделать маркетинг в туризме нашей ключевой темой», - рассказала директор II Международного туристического конгресса «Россия вдохновляет» Ирина Козлякова.

В течении двух дней на мастер-классах, круглых столах, воркшопах, стратегических и кейс-сессиях будет разобрано более 50 тем. На примере успешных проектов будут рассмотрены перспективы повышения конкурентоспособности территорий и турпродуктов. В дебатах сойдутся представители региональных и столичных компаний, чтобы проанализировать методы борьбы за делового туриста.

Отдельная тема – «самостоятельные туристы», речь идёт о путешественниках, которые самостоятельно организуют свои поездки - от покупки билетов и бронирования гостиницы до подбора экскурсий и развлечений. Как учитывать в своей работе этот актуальный тренд, обсудят участники конгресса.

Ожидается, что на форуме выступит более 30 топ-спикеров России и зарубежья, это профессионалы и практики, которые поделятся с участниками своим опытом, «лайфхаками», личными наблюдениями и актуальными кейсами.

Среди экспертов - председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов, консультант по маркетингу территорий и дестинаций Наталия Белякова, генеральный директор ГК «Конкорд» Наталья Евневич, первый секретарь и Советник по туризму Посольства Венгрии в РФ Шандор Фабиан.

Также в конгрессе примут участие делегации из Армении, Беларуси, Греции, Италии, Румынии, Турции и других стран.

Конгресс будет проходить 30-31 марта в рамках ХХI Международного фестиваля туризма «Мир без границ». Кроме деловых мероприятий предусмотрена большая экскурсионная программа.