Новости Горячие авиановости AZUR air открыла регулярные рейсы в Доминикану/ Московские аэропорты сегодня работают в условиях снегопада/ Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва-Доха

AZUR air открыла регулярные рейсы в Доминикану АвиакомпанияAZUR air открыла в понедельник регулярный рейс по маршруту Москва — Пунта-Кана (Доминиканская республика). "Регулярные рейсы по этому маршруту будут осуществляться на воздушных судах Boeing 767-300 с апреля с частотой 6 раз в неделю, а далее, по октябрь включительно, 5 раз в неделю", — сообщил перевозчик. Ранее AZUR air летала в Пунта-Кану только на чартерной основе. Доминикана стала шестым регулярным направлением компании. Кроме него регулярные рейсы выполняются из Москвы в Дубай (ОАЭ), Варадеро (Куба), Санью (Китай), а также из Екатеринбурга и Новосибирска в Санью. AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex tour. Парк состоит из 20 воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, семи Boeing 767-300 и пяти Boeing 737-800. Московские аэропорты сегодня работают в условиях снегопада Сильный снегопад не повлиял на работу московских аэропортов, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах. "Аэропорты работают штатно. Все взлеты и посадки осуществляются без длительных задержек свыше двух часов по метеоусловиям. Аэродромные службы оснащены всем необходимым, чтобы противостоять стихии. На аэродромах сформирован достаточный запас реагентов. Взлетно-посадочные полосы и рулежки регулярно чистятся от снега, а самолеты обрабатываются против обледенения", — сказал он. По данным сервиса "Яндекс. Расписание", во вторник днем в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево задержаны по семь рейсов, восемь рейсов из Домодедово отменены. Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва – Доха Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса авиакомпании Qatar Airways Москва – Доха. Примерно за час до окончания рейса пассажир, который в течение полета употреблял крепкий алкоголь, начал оскорблять пассажиров, отказывался занять свое место и не оставлял в покое стюардесс, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий. В итоге бортпроводники вынуждены были надеть на мужчину наручники, при этом завязалась борьба в хвосте самолета, для оказания помощи летному составу подключились несколько пассажиров. После посадки самолета нарушителя планируется передать местной полиции. /TOURBUS.RU

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