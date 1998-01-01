В Петербурге представили новинки для любителей футбола и морской романтики

В рамках стартовавшей сегодня в одном из павильонов выставочного комплекса «Ленэкспо» Девятой межотраслевой недели «Россия – территория путешествий» были представлены сразу несколько новых проектов, которые должны привлечь в город на Неве дополнительные потоки туристов, - сообщает наш петербургский корреспондент.

В частности, заместитель командира Ленинградской военно-морской базы, капитан 1-го ранга Роман Мясищев подробно рассказал о ходе реализации проекта создания в Петербурге площадки парка «Патриот». «Фактически речь идет о создании морского кластера военно-патриотического парка «Патриот», на территории которого будут представлены объекты и образцы вооружения, в большинстве случаев не имеющие аналогов, - подчеркнул он. – Уже сейчас значительная их часть доведена до состояния, в котором их можно экспонировать».

По его словам, уже доступны для посетителей выставка «Штурм гидрокосмоса», на которой представлены глубоководные аппараты (включая два только что привезенных из Крыма уникальных комплекса), ракетный катер Р-47 (тот самый, на котором в свое время снимали эпизод фильма «Особенности национальной рыбалки»), а также комплекс береговой артиллерии и фронтового быта. На катере, к примеру, имеется даже переключатель «с газом/без газа», который фигурировал к кинокартине…

Как считает советник главы администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Кадомцев, город-остров, еще недавно бывший закрытой территорией, быстро набирает популярность у туристов.

«По итогам 2017 года в Кронштадте побывало около 1,5 млн гостей, а во время празднования дня ВМФ их количество превысило все население нашего города, - сообщил он. – Несмотря на небольшую территорию, он уже располагает примерно шестью сотнями объектами интереса, а появление таких масштабных проектов, как «Патриот», наверняка приведет к значительному увеличению турпотока».

Правда, при этом он посетовал на низкую транспортную доступность Кронштадта (в город и из него ведет всего одна дорога по дамбе), а также на неразвитость гостиничной инфраструктуры, поскольку в самом городе моряков отелей почти нет. Вместе с тем он пообещал, что к 2019-му будут положительные изменения.

Еще одну питерскую новинку представил президент «Клуба болельщиков национальной сборной России» Эдуард Латыпов. По его оценке, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года в Петербурге ожидается приезд около 460 тыс. болельщиков, многие из которых будут иностранцами. «В связи с этим совместно с правительством города мы начинаем реализацию программы «Город готов!», в рамках которой создаем для гостей режим наибольшего благоприятствования, - заявил он. – В нее могут войти все желающие, способные предоставлять болельщикам наиболее качественные услуги во время ЧМ-2018: обладание отличительным знаком «Город готов!» будет означать полную готовность того или иного объекта к их обслуживанию».

По его словам, реализация нового проекта только началась, однако уже подано свыше 50 заявок от организаций с различными общественными инициативами.

Что касается других новинок, то во время проведения профильной недели в Центре импортозамещения и локализации состоится отдельная конференция, посвященная новому для Петербурга направлению медицинского туризма. Как ожидается, на ней будет в деталях презентована городская программа развития сегмента, а также состоится обмен мнениями о его перспективах и проблемах, сопровождающих реализацию проекта.

/TOURBUS.RU