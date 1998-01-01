Выяснилось, куда отправились туристы, любящие скидки

Эксперты онлайн-сервиса «Биглион», предоставляющего всевозможные скидки и купоны для приобретения услуг, изучили предпочтения жителей России в сфере туризма и отдыха и подсчитали, какие туристические направления пользовались у них особой популярностью в заканчивающийся «холодный» период.

Проанализировав более 42 тыс. купонов, приобретенных россиянами в категории «Туры и отели», аналитики выяснили: наибольшей популярностью в эту затянувшуюся зиму пользовался отдых в теплых странах и на берегу моря, а также внутренний туризм.

Первое место в категории «Туры» среди зарубежных стран заняла Турция – 21,5% от общего числа проданных купонов. В пятерку наиболее частых направлений также вошли близлежащие европейские страны, популярные для посещения зимой: Финляндия и Швеция разделили вторую позицию (3,7%). На третьем месте – отдых в Италии (2%), интерес россиян к посещению этой страны сохраняется и в зимний период. Испания заняла пятую строчку (1,4%).

Также стоит отметить такие направления, как Латвия и Эстония (1,2%), Тайланд (1,3%), Чехия и Кипр (1%) – поездки в эти страны также пользовались особым спросом. Кроме того, отмечается интерес россиян к тематическим пакетам, включающим посещение сразу нескольких европейских стран.

Традиционно большой популярностью с декабря по март пользовались поездки в пределах России, в частности – в теплые регионы, такие как Краснодарский край. Чуть более половины клиентов «Биглион» в категории «Туры» предпочли не выезжать за границу – 56,7%.

Что касается специальных предложений и акций в категории бронирования отелей, наибольшую активность проявили жители Москвы, где было приобретено 38,7% проданных купонов. В целом, по России наиболее часто купоны приобретались в крупных городах – Сочи (16,7%), Санкт-Петербург (4,7%), Краснодар (4,5%), Казань (4,2%) и Нижний Новгород (3,8%).

«Этой зимой мы заметили, что популярность внутреннего туризма среди пользователей “Биглион” продолжает расти – этот вид отдыха остается одним из самых доступных для жителей России. Кроме того, традиционно очень востребован отдых в странах ближнего зарубежья и Турции, где даже зимой появилось огромное количество выгодных для россиян предложений. Мы рады видеть, что с каждым годом все больше россиян выбирают увлекательный и экономный отдых», - отметили в пресс-службе компании.

/TOURBUS.RU