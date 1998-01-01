Израиль увеличивает размер субсидий за чартеры в Эйлат

Наши эксперты обсуждают, как скажется на турпотоке на Красное море решение израильских властей продолжить и расширить программу поддержки российских чартеров

Программа субсидирования чартерных авиарейсов из России в Эйлат (аэропорт Овда, Израиль) продлена на 2018-2019 годы, сообщили в Министерстве туризма Израиля. Увеличены на 25% и сами суммы компенсации, - информирует АТОР.

«В рамках программы субсидирования рейсов Министерство туризма Израиля будет возмещать компаниям, организующим перелеты в аэропорт Овда, сумму в размере 60 евро за каждого пассажира», - сообщают в министерстве.

Согласно новым объявленным срокам, программа будет действовать в период с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019, исключая периоды 23-30 сентября, а также 19-26 апреля. Заявки на участие в программе могут подать только компании, совершившие не менее 16 перелетов в Овду и обратно. Крайний срок подачи заявки – 15 октября 2018 года.

Напомним, что ранее в рамках программы субсидирования рейсов в Эйлат, Министерство туризма Израиля возмещало компаниям-перевозчикам и консолидаторам сумму в размере 45 евро за перевозку каждого туриста в аэропорт Овда.

По последним данным, в период с 3 сентября 2017 года по 25 января 2018 года из России в аэропорт Овда было выполнено 111 рейсов со средней загрузкой 80%. За отчетный период на этих рейсах в Эйлат прибыло 17 643 гостя из России, что на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого год

Комментируя эту новость, Российский консультант-представитель израильской туркомпании Israel2Go Олег Драгунский заявил нашему порталу: «Ничего плохого в решении продолжать субсидировать туркомпании за поставленные чартеры на Эйлат нет, это можно только приветствовать. Однако важно, чтобы сумма субсидий была ощутимой. Если для туристов при этом никакой реальной скидки не будет, то все усилия в данном направлении окажутся напрасными.

Также многое зависит от «открытия» пляжного Египта, если его откроют, то, весьма вероятно, что он оттянет часть эйлатского потока.

Также замечу, что поскольку сейчас Израиль находится на пике популярности и туда приезжает множество туристов со всего мира, то вряд ли эта страна ощутит небольшое увеличение или уменьшение туристического потока.

И ещё - в прошлом году Израиль посетило около 300 тысяч россиян, но лишь 20 тысяч из этого числа воспользовались прямым перелетом в аэропорт Овда, что в общем объёме израильского потока из России это весьма незначительная величина. Это как раз и говорит о том, что многие туристы предпочитают комбинированные туры с перелетом до Тель-Авива, экскурсионной программой и в завершение - отдыхом на Красном море, куда переезжают, как правило, автобусом и, как минимум, на 2-3 ночи».

В свою очередь Вадим Полей, руководитель проектов в компании Israel Tours, заявил: «Новость прекрасная! Конечно, никакого супервысокого прироста турпотока эта субсидия не даст, но заметно увеличить число туристов сможет.

Мы, как принимающая компания, мест в самолетах кресел не выкупаем, поэтому для нас субсидия не очень актуальна, но в то же время для наших партнеров это дополнительный стимул работать с направлением.

Сейчас Израиль пользуется хорошим спросом, причем не только как экскурсионное, но и как пляжное направление».

/TOURBUS.RU