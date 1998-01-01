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26 марта
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Южнокорейский лоукостер начнет полеты в Россию/ США закрывают генконсульство РФ в Сиэтле и высылают 60 дипломатов/ Почти 100 человек пострадали во время акций протеста в Барселоне
Южнокорейский лоукостер с апреля начнет летать из Тэгу во Владивосток
Южнокорейский низкобюджетный авиаперевозчик T'way Air с апреля 2018 года начнет осуществлять регулярные полеты между Владивостоком и корейским городом Тэгу, сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока.
Рейсы будут выполняться на Boeing 737 с частотой три раза в неделю с последующим увеличением частоты до ежедневной.
Кроме того, T'way Air в рамках летнего расписания аэропорта будет выполнять регулярные полеты из Владивостока в корейский город Муан.
T'way Air специализируется на бюджетных авиаперевозках внутри Южной Кореи.
Базовый аэропорт авиакомпании находится в Чхонджу (Cheongju International Airport).
Международный аэропорт Тэгу является одним из крупнейших транспортных узлов региона Йоннам (Южная Корея).
США закрывают генконсульство РФ в Сиэтле и высылают 60 дипломатов
Администрация президента Дональда Трампа приняла решение закрыть генконсульство РФ в Сиэтле и выслать из страны 60 российских дипломатов, сообщает сегодня агентство Associated Press.
Эти меры приняты в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Отмечается, что высылаемые дипломаты должны в течение недели покинуть территорию США.
Среди 60 высылаемых дипломатов — около десяти сотрудников российского постпредства при ООН, отмечается в сообщении. По словам высокопоставленных представителей американской администрации, высылаемые российские дипломаты занимались разведывательной деятельностью.
Напомним, что ранее 23 российских дипломатов были высланы из Великобритании. После этого российское посольство сообщило о том, что срок выдачи британцам российских виз заметно вырастет.
Cегодня же стало известно, что российских дипломатов выдворяют еще 14 европейских стран.
Почти сто человек пострадали во время акций протеста в Барселоне
Более 90 человек получили неопасные для жизни травмы в результате столкновений участников протестов с полицейскими в Барселоне, сообщают сегодня европейские СМИ.
Среди пострадавших — десятки сотрудников полиции.
Массовые акции протеста против задержания в Германии бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона прошли в ряде городов Каталонии накануне.
На улицы Барселоны вышли десятки тысячи человек. В руках они держали флаги Каталонии и скандировали лозунги: "Свободу политзаключенным!" и "Позор Европе!".
Некоторые участники протестов блокировали дороги, закидывали стражей порядка банками. В ходе протестов сотрудники полиции задержали несколько демонстрантов.
Ранее сообщалось, что полиция ФРГ задержала г-на Пучдемона при попытке пересечь границу Германии с Данией. В конце прошлой недели судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал Европейский ордер на арест г-на Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании.
/TOURBUS.RU
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