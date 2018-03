Новости Жителям Москвы летние поездки на Черное море обойдутся в разы дешевле, чем путешественникам из регионов Сервис One Two Trip предоставил нашему порталу рейтинг стоимости авиабилетов на курорты Черного моря из крупных городов России

Сервис One Two Trip составил рейтинг городов РФ по стоимости авиабилетов на основные курорты Черного моря — Сочи и Симферополь. В качестве условий поиска было принято, что поездка должна состояться с 1 по 8 июня 2018 года, рассматривались самые дешевые варианты перелета туда-обратно из двадцати крупнейших городов РФ (за исключением городов Краснодарского края и Дальневосточного федерального округа), включая рейсы с пересадкой. Выяснилось, что дешевле всего билеты и в Сочи, и в Симферополь предстоящим летом обойдутся жителям Москвы — 6577 руб. и 8677 руб. соответственно. Второе место в рейтинге городов по доступности авиабилетов в Сочи занимает Санкт-Петербург (12197 руб.), третье — Нижний Новгород (12206 руб.). В рейтинге городов по доступности авиабилетов в Симферополь Нижний Новгород улучшил свои позиции, поднявшись на вторую строчку (10274 руб.), третья же строчка досталась Казани (10585 руб.). Больше всего на билеты в Сочи и Симферополь придется потратить жителям Саратова — 21266 и 24126 руб. соответственно. Разница в стоимости билетов объясняется не только продолжительностью полета, но и развитостью маршрутных сетей аэропортов, а также уровнем конкуренции на направлении между авиакомпаниями. Так, большое количество рейсов из Москвы в Сочи и Симферополь позволит жителям столицы улететь в первый город в среднем в 2,3 раза дешевле остальных участников рейтинга, во второй – в 1,8 раза. И, наоборот, из-за крайне ограниченного количества рейсов в расписании аэропорта Саратова, билеты на Черное море из этого города оказались дороже, чем для жителей Сибири. “Несмотря на возвращение интереса путешественников к выездному туризму и полноценное возвращение на этот рынок Турции, спрос на российские курорты также остается на высоком уровне. Мы видим, что стоимость перелета на Черное море из большинства городов Центральной России пока не изменилась по сравнению с прошлым годом, поэтому отечественные курорты в предстоящем сезоне имеют все шансы побороться за внимание путешественников с зарубежными конкурентами”, — отмечает директор по развитию сервиса One Two Trip Аркадий Гинес. /TOURBUS.RU Рейтинг городов России по стоимости авиабилетов в Сочи Место Город отправления Стоимость билетов, руб. 1 г. Москва 6577 2 г. Санкт-Петербург 12197 3 г. Нижний Новгород 12206 4 г. Воронеж 12336 5 г. Пермь 12614 6 г. Самара 13011 7 г. Казань 13078 8 г. Волгоград 13309 9 г. Челябинск 13736 10 г. Екатеринбург 14264 11 г. Уфа 15134 12 г. Ижевск 15339 13 г. Ульяновск 16417 14 г. Томск 16659 15 г. Тюмень 17335 16 г. Омск 17429 17 г. Барнаул 17429 18 г. Красноярск 19282 19 г. Новосибирск 19830 20 г. Саратов 21266

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка