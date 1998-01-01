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26 марта
Жителям Москвы летние поездки на Черное море обойдутся в разы дешевле, чем путешественникам из регионов

Сервис One Two Trip предоставил нашему порталу рейтинг стоимости авиабилетов на курорты Черного моря из крупных городов России


Сервис One Two Trip составил рейтинг городов РФ по стоимости авиабилетов на основные курорты Черного моря — Сочи и Симферополь. В качестве условий поиска было принято, что поездка должна состояться с 1 по 8 июня 2018 года, рассматривались самые дешевые варианты перелета туда-обратно из двадцати крупнейших городов РФ (за исключением городов Краснодарского края и Дальневосточного федерального округа), включая рейсы с пересадкой. 

 

Выяснилось, что дешевле всего билеты и в Сочи, и в Симферополь предстоящим летом обойдутся жителям Москвы — 6577 руб. и 8677 руб. соответственно. Второе место в рейтинге городов по доступности авиабилетов в Сочи занимает Санкт-Петербург (12197 руб.), третье — Нижний Новгород (12206 руб.).

В рейтинге городов по доступности авиабилетов в Симферополь Нижний Новгород улучшил свои позиции, поднявшись на вторую строчку (10274 руб.), третья же строчка досталась Казани (10585 руб.). Больше всего на билеты в Сочи и Симферополь придется потратить жителям Саратова — 21266 и 24126 руб. соответственно.

 

Разница в стоимости билетов объясняется не только продолжительностью полета, но и развитостью маршрутных сетей аэропортов, а также уровнем конкуренции на направлении между авиакомпаниями.

Так, большое количество рейсов из Москвы в Сочи и Симферополь позволит жителям столицы улететь в первый город в среднем в 2,3 раза дешевле остальных участников рейтинга, во второй – в 1,8 раза. И, наоборот, из-за крайне ограниченного количества рейсов в расписании аэропорта Саратова, билеты на Черное море из этого города оказались дороже, чем для жителей Сибири.

 

Несмотря на возвращение интереса путешественников к выездному туризму и полноценное возвращение на этот рынок Турции, спрос на российские курорты также остается на высоком уровне.

Мы видим, что стоимость перелета на Черное море из большинства городов Центральной России пока не изменилась по сравнению с прошлым годом, поэтому отечественные курорты в предстоящем сезоне имеют все шансы побороться за внимание путешественников с зарубежными конкурентами”, — отмечает директор по развитию сервиса One Two Trip Аркадий Гинес.

/TOURBUS.RU

 

Рейтинг городов России  по стоимости авиабилетов в Сочи

 

Место

Город отправления

Стоимость билетов, руб.

1

г. Москва

6577

2

г. Санкт-Петербург

12197

3

г. Нижний Новгород

12206

4

г. Воронеж

12336

5

г. Пермь

12614

6

г. Самара

13011

7

г. Казань

13078

8

г. Волгоград

13309

9

г. Челябинск

13736

10

г. Екатеринбург

14264

11

г. Уфа

15134

12

г. Ижевск

15339

13

г. Ульяновск

16417

14

г. Томск

16659

15

г. Тюмень

17335

16

г. Омск

17429

17

г. Барнаул

17429

18

г. Красноярск

19282

19

г. Новосибирск

19830

20

г. Саратов

21266

 

 


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