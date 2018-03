Новости В этом году число наших туристов в Малайзии должно вновь вырасти на треть Глава московского представительства Национального офиса по туризму Малайзии рассказала нашему порталу о большой программе по увеличению российского турпотока

Как рассказала в беседе с нашим порталом глава московского представительства Национального офиса по туризму Малайзии г-жа Нур Зулия Мохамед (на фото), в минувшем году ее страну посетили более 67 564 гостя из России, что на 32% больше, чем в 2016 году (50 893 туриста из РФ). Как добавила г-жа Мохамед, положительная динамика первых месяцев этого года позволяет надеяться, что в этом году российский турпоток вырастет еще на 30%. Если же говорить об общем турпотоке в страну, то он очень значителен – в 2016 году Малайзию посетило чуть более 33 млн гостей, а в 2020 году, объявленном в стране Годом туризма, эта цифра должна вырасти до 36 млн, а доходы от туристической отрасли – до $42,6 млрд. Чтобы добиться такого результата, Малайзия запустила глобальную программу, которая включает реализацию двенадцати проектов, условно разделенных на пять категорий: доступная роскошь, активный отдых на природе, семейный отдых, деловой туризм, а также развлечения, спа и спорт. В рамках новой программы уже 1 июля в Малайзии откроется один из крупнейших в мире аквапарков – Desaru Coast Adventure Waterpark. Расположенный близ живописной рыбацкой деревни в юго-восточном штате Джохор, новый парк развлечений раскинется на 17 км вдоль побережья Десару и займет площадь 1578 гектаров. Он сможет гордиться самым большим в Юго-Восточной Азии бассейном с волнами. Ведущие мировые гостиничные группы в нем будут представлены такими отелями, как Hard Rock Hotel Desaru Coast, The Westin Desaru Coast Resort и Anantara Desaru Coast Resort&Villas. Кроме того, в этом году гостиничный рынок Малайзии пополнится такими новыми отелями, как Four Seasons Hotel Kuala Lumpur, Royale Pavilion Hotel, W Kuala Lumpur Hotel, Pavilion Banyan Tree Residence Kuala Lumpur, New World Petaling Jaya Hotel, Ramada Encore Meridin Johor Bahru, Hyatt House Kuala Lumpur и др. Малайзия славится и выгодным шопингом в многочисленных центрах беспошлинной торговли. На август этого года запланировано открытие грандиозного торгово-развлекательного центра Capital 21 в Джохор-Бару на юге страны. Помимо бутиков и магазинов здесь появится MCM Studio – крупнейший крытый тематический кинопарк в Юго-Восточной Азии, который займет третий и четвертый уровни торгового центра. По словам г-жи Нур Зулии Мохамед, власти Малайзии делают ставку на рост популярности у наших туристов не только пляжного, но и экотуризма. Так, они смогут исследовать колоритные природные парки, многие из которых находятся под защитой ЮНЕСКО, и даже пожить в сельском доме благодаря государственной программе Homestay, позволяющей познать все тонкости местного быта и культуры. И конечно, для наших туристов очень важно, что для них по-прежнему действует безвизовый въезд в страну на срок до 30 дней. Как рассказала наша собеседница, в рамках прошедшей в этом месяце в Москве международной выставки MITT-2018 она встречалась с рядом ведущих российских операторов. Шести из них будет оказана в том числе и финансовая поддержка для продвижения малайзийского направления – в частности, оплата половины их рекламных и маркетинговых расходов. Также г-жа Мохамед надеется на восстановление прямого регулярного авиасообщения между Россией и Малайзией и на развитие зимних чартерных программ – все предпосылки для этого есть. /TOURBUS.RU

