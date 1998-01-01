Визовый центр Испании в Москве переезжает, в Новороссийске – закрывается, а в Волгограде – открывается

Как соообщает сегодня АТОР, Визовый центр Испании в Москве переехал - с 20 марта аккредитованные в Генконсульстве туристические агентства и туроператоры обслуживаются в новом помещении Центра Испании, которая расположена в торговом центре «Европа» (Калужская площадь, 1, стр.2) – там где уже ранее здесь некогда размещался визовый центр Испании, оператором которого несколько тогда была компания VFS Global.

Самостоятельные заявители пока что по-прежнему подают свои документы в Визовый центр на ул. Летниковской, д. 11/10, стр. 1, но и их скоро переведут в новое помещение на Калужской пл., о чем будет объявлено дополнительно.

Как пояснили в Генеральном консульстве Испании в Москве, главной целью открытия нового Испанского визового центра в Москве «Новый визовый центр имеет более просторное помещение и лучше оборудован. Кроме того, у него более удобное транспортное расположение – всего лишь в 5 минутах ходьбы от станции метро «Октябрьская». Предоставление услуг визового центра поручено, как и раньше, компании BLS».

«Помещения нового визового центра позволяют принимать туроператоров и заявителей-частных лиц на разных этажах. Основываясь на предыдущем опыте работы, можно сказать, что новый визовый центр располагает достаточным пространством для приема заявителей в течение всего года, при этом количество окон приема заявлений может быть увеличено в период высокого туристического сезона», - добавили впояснили в Генконсульстве Испании.

Кроме того по информации АТОР перемены в работе Визового центра Испании коснулись и Юга России. 21 марта закрылся Испанский визовый центр в Новороссийске, однако 26 марта открывается новый визовый центр в Волгограде.

Как считают в Генеральном консульстве, транспортное сообщение с Волгоградом более удобно для проживающих в данном регионе, так что перенос визового центра в этот город позволит обеспечить прием большего числа посетителей.

В настоящее время в консульском округе, обслуживаемом Генеральным Консульством Испании в Москве, работает 21 визовый центр Испании на территории России.

Отвечая на вопрос о том, сколько сегодня по времени делается испанская виза в Москве и регионах, в Генконсульстве пояснили, что максимальный срок оформления визы составляет 10 дней с момента поступления документов в Визовый центр. К сроку оформления документов, подаваемых в регионах, добавляется время пересылки документов в Москву и обратно.

Генеральное Консульство Испании в Москве выдает многократные визы сроком на один год заявителям, которые обращаются за визой в первый раз, при условии, что все документы в порядке. При последующих обращениях, и если предыдущие визы использованы правильно, предоставляются визы на больший срок, вплоть до максимально возможного периода в 5 лет.

В 2017 году Генеральное Консульство Испании в Москве выдало 463 862 визы, 90,2 % из которых были многократными. В 2016 было оформлено 430 795 виз, из которых многократными было 65,94%.

Как отметила, комментируя нам эту новость старший менеджер отдела Испании, Португалии, Греции и стран Америки компании KMP Group Ирина Халиповская, «Визовые службы Испании работают стабильно, официальный срок оформления испанских виз - 10 рабочих дней, хотя по факту они выходят раньше. Но никаких гарантий, что турист получит визу раньше нет, все зависит от конкретной ситуации.

Обычный срок действия визы – полгода или больше, здесь определенную роль играет визовая история путешественника. Понятно, что точно предсказать, какой продолжительности будет выданная виза, тоже нельзя».

/TOURBUS.RU