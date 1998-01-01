Air Malta рассказала о новинках своего летнего расписания

Со вчерашнего дня в авиакомпании Air Malta начало действовать летнеее расписание, которое в этом году включает новые интересные маршруты.

Национальный перевозчик начнет летнее расписание со флотом из девяти самолетов, но к середине июня, из-за резкого повышения частоты регулярных рейсов на лето, авиакомпания временно добавит в свой флот совершенно новый аэробус А320neo.

В летнем расписании этого года после многолетнего перевозчик возращакется в три страны – Марокко, Испанию и Португалию ( новые рейсы до Касабланки, Малаги и Лиссабона). Также летом авиакомпания предложат тринадцать новых направлений, включая Кальяри, Комизо, Киев, Тарб-Лурд, Санкт- Петербург, Венеция, Манчестер, Франкфурт и Лондон/ Саутенд.

Летом 2018 года Air Malta также начнет оперировать тремя внутриевропейскими рейсами: Катания – Вена, Катания – Лондон и Кальяри – Лондон. Одновременно авиакомпания увеличит частоту рейсов до Катании, Палермо и Рима.

Комментируя летнее расписание, генеральный коммерческий директор авиакомпании Пол Сиес отметил: «Новое расписание подтверждает стремление Air Malta к росту национальной индустрии туризма. Запуск новых маршрутов обеспечит лучшую связь мальтийских островов со всем миром и привлечет новых туристов. Как авиакомпания, мы расширяем нашу сеть не только благодаря новым рейсам до Мальты, но и путем выхода на новые рынки внутри европейских маршрутов».

Председатель Совета правления Эйр Мальты д-р Манджион добавил: «В этом году, мы предлагаем амбициозное летнее расписание, состоящее из 18 230 рейсов, что на 4 155 рейсов (+30%) больше, чем в 2017 году. Мы планируем перевезти более 2,3 млн пассажиров, что 43% больше, чем прошлом году и является рекордом для Air Malta Мы, конечно же, усердно работаем и над разработкой плана непредвиденных обстоятельств в случае задержек рейсов и делаем все возможное для сведения до минимума неудобств наших пассажиров в таких случаях.

«В минувшие выходные мы столкнулись с многочисленными задержками, некоторые из которых были вызваны обстоятельствами, не зависящими от нас. В других же случаях, где мы надо бы лучше проконтролировать ситуацию, мы изучили причины задержек для удаления таких осложнений в будущем.

Мы определили ряд модификаций, в том числе улучшение связи с пассажирами и новые рабочие процедуры, с тем чтобы, насколько это возможно, свести к минимуму неприятные ситуации и лучше справляться с такими обстоятельствами. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников, которые дежурили и были частью усилий по минимизации неудобств для наших пассажиров», добавил д-р Манджион.

Министр туризма, Д-р Конрад Мицци, добавил: «За последние несколько месяцев Эйр Мальта увеличила свою производственную мощность как с точки зрения мест, размещенных на рынке, так и в пунктах назначения. Авиакомпания значительно улучшила использование своих самолетов, а также прилагает все усилия для того, чтобы гарантировать этим летом утилизацию самолетов до 14 часов летного времени в сутки. Это отличные новости как для мальтийцев, желающих побывать в новых странах, так и для туристов, у которых появилась возможность удобнее и быстрее добраться до Мальты. Как правительство, мы тесно сотрудничаем с авиакомпанией Эйр Мальта и Управлением по туризму Мальты в целях обеспечения благополучных условий для поддержки бизнеса и туризма на Мальтийских островах»

Этим летом авиакомпания, помимо регулярных рейсов, в сотрудничестве с местными туроператорами этим летом предложит и несколько чартерных рейсов до Братиславы, Корфу, Дубровника, Люблян и Варшавы.

Кроме того, мальтийские национальные авиалинии будут продолжать сотрудничество по код-шеринговым соглашениям «Аэрофлотом» и двум десятком других ведущих мировых перевозчиков. Эти соглашения расширят сеть Air Malta по всему миру.

/TOURBUS.RU