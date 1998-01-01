Посол Португалии сдержал слово и упростил выдачу виз россиянам

Посол Португалии г-н Пауло Пинейру рассказал о принятых по его инициативе мерах по заметному облегчению процедуры получение туристических виз

В ходе встречи с журналистами и туроператорами посол Португалии в России г-н Пауло Пинейру сообщил о заметном упрощении процедуры оформления виз для россиян. Как рассказал г-н Пинейру, в минувшем году он, сразу же после вступления в должность, встречался с российскими туроператорами, и они сообщили ему, что процедура получения португальских виз – едва ли не самаяя сложная среди всех стран Евросоюза.

«Я пообещал тогда что приложу все силы, чтобы исправить это положение, и теперь я могу заявить, что выполнил обещание», - заявил г-н посол.

Так, по словам г-на посла, ранее для подтверждения поездки при оформлении визы туристам требовался непосредственно оформленный абиабилет. Теперь же достаточно лишь документа о его бронировании.

Кроме того, раньше посольство при оформлении проживания гостиницы в составе турпакета требовало подтверждение непосредственно от отеля. Теперь же можно предоставлять или подтверждение от гостиницы или подтверждение от принимающей компании, или уведомсление системы онлайн-бронирования или же ваучер туроператора с указанием отеля, в котором остановится турист.

Еще одно важное изменение - ранее дата готовности визы была неизвестна. В высокий сезон документы могли находиться на оформлении до месяца и возвращались только за три дня до вылета. Теперь же, пообещал г-н посол, визы будут выдаваться через три рабочих дня.

Кроме того ранее аккредитованный туроператор должен был подавать документы вместе с клиентами, что занимало околочаса и приводило к потере времени и снижению уровня сервиса. Теперь же туроператор сможет подавать документы самостоятельно утром, а клиенты дожны будут лишь сдать днем биометрию, что занимает только 15 минут и не создает очередей.

Также туристы, у которых есть действующая виза, перед новой поездкой должны были ранее ждать окончания действующей визы, даже в тех случаях, когда они просили аннулировать эту визу. При этом паспорт находился в консульстве весь период оформления и возвращался только за день до вылета.

Такие действующие визы теперь будут аннулироваться по запросу, что позволит оформлять новую визу заблаговременно.

Кроме того, ранее к группам предъявлялись отдельные правила, и для оформления виз для них требовались дополнительные документы. Теперь для групп и для индивидуальных туристов действуют одни правила и требуемый перечень документов.

Ранее тревел-агенты не могли подавать заявки на визы для туристов, которые самостоятельно забронировали проживание для поездки. Теперь же турагеты могут подавать заявки на визы для туристов, даже если туристы забронировали проживание самостоятельно.

Еще одно важное изменение – ранее португальские визы почти всегда выдавались только на даты поездки. Теперь разрешена выдача многократных виз сроком действия до года и более и сроком пребывания до 90 дней. По словам португальского посла, уже более 90 % виз, выдаваемых сейчас его страной, – долгосрочные и разрешающие многократный въезд.

Кроме того, до сих пор туроператорам не разрешалось подавать визовые заявки для групп через консульство либо к ним применялись особые правила. Теперь же аккредитованные туроператоры могут подавать визовые заявки для групп напрямую в консульство либо в визовый центр в приоритетном порядке.

И наконец, отметил г-н посол, сотрудники визового центра часто «были некомпетентны в туристической отрасли и отказывали в приеме правильно оформленных документов».

Теперь же сотрудники визового центра пройдут специальные курсы повышения квалификации в сфере туризма.

/TOURBUS.RU