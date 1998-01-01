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23 марта
«Неизвестная» Калабрия ждет российских туристов

В столице прошла презентация богатых туристических возможностей самого южного региона Италии


В рамках прошедшей на минувшей неделе в Москве туристической выставки MITT-2018 в Экспоцентре прошла  презентация туристических возможностей региона южноитальянского региона Калабрия.

 

Напомним, что Калабрия расположена в самой южной части Апеннинского полуострова, как говорят иногда образно, «в носке итальянского сапога». С запада она омывается Тирренским морем, с востока — Ионическим, с северо-востока — заливом Таранто, а с юго-запада отделёна от Сицилии Мессинским проливом, минимальная ширина которого составляет всего 3,2 км.

Регион широко известен своими горными массивами и живописными ландшафтами, старинными деревеньками, виноградниками и большим числом прекрасных пляжей; прекрасными виноградниками.

Здесь выращивают пшеницу, цитрусовые, оливки, виноград и ряд других культур, широко распространено рыболовство.

 

Основа туризма Калабрии — море, богатое рыбой. В приморском ландшафте чередуются пляжи и скалистые берега. Поэт Габриеле д'Аннунцио назвал набережную в городе Реджо-ди-Калабрия «самым красивым километром Италии». Среди туристов популярны местные морские курорты Тропея, Соверато, Скалея. Горный туризм распространен в горах Аспромонте и Сила, в районе озёр Арво и Амполлино.

 

Реджо-ди-Калабрия, расположенный на берегу пролива между Италией и Сицилией, — самый большой и самый старый город в Калабрии, насчитывающий 3000 лет истории. Здесь расположены ботанический сад, национальный музей Великой Греции и Арагонский замок. Кроме этого, на берегах как Тирренского, так и Ионического морей есть ещё ряд более мелких, но живописных городов с интересными достопримечательностями и прекрасной средиземноморской кухней.

В рамках своего участия в MITT-2018 Калабрия презентовала себя как регион не только для рекреационного, но и MICE-туризма.

 

Как отметил глава делегации региона Калабрия г-н Орландино Греко, туристический сезон в регионе длится с июня по начало сентября, высокий сезон приходится на август, при этом весь год в Калабрии умеренно теплая погода.

Прямых рейсов до региона из России пока что нет, но добраться до Калабрии можно регулярными рейсами с пересадками в Риме или Неаполе или сезонными чартерами.

 

К сожалению, отмечалось в ходе презентации, Калабрия пока не пользуется широкой популярностью на туристическом рынке, хотя, может,  благодаря этому ей удалось сохранить уникальную самобытность, ставшую редкой в наши дни.

Особой популярностью регион пользуется у итальянцев, а наибольшее число иностранных туристов приезжает  сюда из Германии, при этом представители других стран, в том числе и россияне, тут пока что  достаточно редкие гости.

 

«Выход на международный рынок и повышение интереса со стороны российского турбизнеса является одной из самых приоритетных задач нашего региона. Мы стараемся определить потребности рынка для создания актуального продукта.

С нашей точки зрения, это позволит увеличить поток инвестиций в туристический сегмент нашего рынка и сделает его важной экономической составляющей региона Калабрия», -  отметил президент региона Калабрия Марио Оливерио.

/TOURBUS.RU

 


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