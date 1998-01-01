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Срок безвизового пребывания россиян на Кубе увеличится до 90 дней

Туроператоры обсуждают, вызовет ли интерес наших туристов новая редакция соглашения о безвизовых поездках между Россией и Кубой

Правительство России одобрило проект нового соглашения о безвизовых поездках между Россией и Кубой, в соответствии с которым максимальный срок пребывания россиян без визы на Кубе увеличится до 90 дней, - сообщил вчера официальный интернет-портал правовой информации.

В соглашении, опубликованном на сайте, отмечается, что граждане РФ и Кубы смогут без визы "въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории России или Кубы без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда".

Те, кто собирается пребывать и проживать на территории государства другой стороны более 90 дней, должны оформить визу, в соответствии с законодательством государства въезда.

Между Кубой и Россией уже существует соглашение о безвизовом обмене туристами со сроком пребывания до 30 дней.

Начальник Карибского отдела компании ICS Travel Group в разговоре с нашим порталом отметил: «Куба очень популярна у российских туристов, поэтому, конечно, новость актуальная. На Кубу ездят отдыхать не меньше, чем на две недели. Сейчас есть туристы, которые могут позволить себе более продолжительный отдых, чем даже 14 дней, и они должны оценить все преимущества соглашения о безвизовом пребывании в течение 90-дней.

Мы в нашей компании отметили значительный прирост бронирований, в районе +30% по сравнению с прошлым годом. Это следствие достаточного числа регулярных и чартерных рейсов, плюс Куба – безопасное место для отдыха. Кроме того, кто-то отправляется туда отдыхать, вспоминая советские времена, когда наши страны связывали тесные дружеские отношения».

В свою очередь, Мария Алешина, менеджер отдела продаж компании PegasTouristik, сообщила: «Особенного увеличения спроса по сравнению с прошлым годом мы не заметили. Но спрос на Кубу есть. Часто туда запрашивают туры семейные пары с детьми, туристы пенсионного возраста. Средняя продолжительность туров составляет 10-15 дней. Увеличение безвизового пребывания, безусловно, должно помочь увеличению спроса».

Отметим, что, как сообщил на минувшей неделе Ростуризм, россияне в 2017 году совершили 75 тыс. поездок на Кубу, что на 67% больше, чем годом ранее.

Комментируя эти цифры, глава Ростуризма Олег Сафонов отметил: «Популярность Кубы среди россиян растет. Причиной тому дружественные отношения и тесное сотрудничество между нашими странами, имеющее длительную историю, а также доступные цены и растущее качество отдыха на кубинских курортах.

Кроме того, Республика Куба является одной из самых безопасных для туристов стран Латинской Америки. Вместе с кубинскими коллегами мы продолжим работать над созданием максимально благоприятных условий для россиян, выбирающих Кубу в качестве места проведения отпуска».

/TOURBUS.RU