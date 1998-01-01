Новости Париж признан лучшим туристическим направлением в мире Наши эксперты комментируют результаты только что опубликованного рейтинга лучших мировых и региональных туристических направлений по версии тревел-сервиса Trip Advisor

Впервые с 2013 года Париж вновь возглавил только что опубликованный рейтинг Travellers’ Choice Awards Destinations - 2018 по версии популярнейшего тревел-сервиса Trip Advisor. Победитель был выбран путем использования алгоритма, который учитывает качество и количество отзывов об отелях, ресторанах и развлечениях во всем мире за 12 месяцев. Данные о бронированиях сервиса Trip Advisor показывают, что французская столица вновь стала первым в мире туристическим направлением. «Тravellers’ Choice Award сервиса Trip Advisor – отличный повод еще раз отметить туристическую привлекательность нашего города. Эта победа – результат усилий всех профессионалов туристического бизнеса и мэрии Парижа и разработки долгосрочной стратегии по продвижению Парижа», - отмечает мэр Парижа Анн Идальго. По словам Пьера Шапира, президента Офиса по туризму и конгрессам Парижа, «Париж еще раз утвердил свой статус первого в мире туристического направления благодаря уникальному наследию, легендарному искусству жить, а также богатству и разнообразию культурной программы. Эта награда означает то, что в туристическое будущее Парижа можно и нужно смотреть только с оптимизмом». Кристиан Мантеи, генеральный директор «Ату Франс», Национального агентства по развитию туризма во Франции, заметил тот значимый факт, что «награду Париж получил в день празднования Международного дня Франкофонии, а также за день до гастрономического фестиваля Goût de France, который будет организован 21 марта в 150 странах мира». Хороший спрос на туры в столицу Франции подтверждают и опрошенные нами эксперты. Так, Иветта Вердиян, директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group, рассказала нам, что «сейчас - высокий сезон спроса на Париж с хорошей глубиной продаж, у нас уже поступают запросы на сентябрь - октябрь. Конечно, майские праздники и летние месяцы также очень активно востребованы. Наши клиенты чаще всего выбирают экскурсионные и событийные туры, пользуются хорошим спросом семейные программы «Париж + Диснейленд», есть запросы и на Лазурный берег. Нас очень радует активность рынка и профессионализм коллег из визового центра Франции. Визы выдаются в течение двух дней, никаких трудностей и жалоб, связанных с процессом подачи документов и получения виз, нет». В свою очередь, Ирина Мануэльска, руководитель отдела продаж компании Sodis, сообщила: «Франция – это одно из наших основных направлений, поэтому с уверенностью могу сказать, что Париж присутствует почти во всех турах, за исключением Лазурного берега. На мартовские праздничные выходные у нас был необычайно высокий всплеск продаж, сейчас активно идут запросы на даты весенних каникул и майские праздники. Очень популярны в это время года комбинированные туры «Диснейленд + Париж». В июне наши клиенты уже отдают предпочтение отдыху на море. Новый виток популярности у Парижа будет в сентябре. Кстати, у нас есть ряд туров для незабываемого и красивого предложения руки и сердца в Париже. Конечно, особенная романтичная атмосфера города любви – прекрасное дополнение к такому важному событию жизни. Такие туры у нас запланированы на осень». После Парижа в списке лучших мировых направлений для туризма следуют Лондон, Рим, Бали, Крит, Барселона, Прага, Марракеш, Стамбул и Нью-Йорк. Отметим, что среди лучших европейских направлений для туризма также в этом году лидирует Париж, затем в топ-5 Лондон, Рим, Крит и Барселона. Петербург в этом списке на 21-м месте, Сочи - на 25-м. Наконец, топ-10 рейтинга лучших российских направлении по версии Travellers’ Choice Awards Destinations выглядит в этом году так: Петербург, Сочи, Москва, Казань, Анапа, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Уфа, и замыкает десятку Нижний Новгород. /TOURBUS.RU

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