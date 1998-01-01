Туристы летят из Пулково в Дубай и Германию

Рост интереса к поездкам на отдых во многом предопределило рост потока пассажиров в питерском аэропорту Пулково в первые два месяца 2018 года. По данным статистики управляющей им компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), в январе-феврале пассажиропоток аэропорта превысил 2,033 млн человека и вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, более чем на 8%, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Общая картина остается примерно такой же, как и в прошлом году, когда наблюдалась явная тенденция ускоренного роста выездного потока пассажиров. Так, пассажиропоток Пулково на внутренних воздушных линиях в первые два месяца 2018 года вырос всего на 3,8%, в то время как на международных воздушных линиях увеличился на 18,8%.

Причем на зарубежных направлениях наиболее востребованными маршрутами стали полеты из Петербурга в Минск, Дубай, Франкфурт-на-Майне, Париж и Мюнхен.

«Особенно характерно лидерство первых двух направлений, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Минск сейчас высоко востребован как транзитный хаб (в том числе и для поездок россиян в Египет, к примеру), а Дубай после отмены виз рванул по объемам вверх, поскольку туда стали летать не только регулярные рейсы, но и довольно большое число чартеров».

Постепенно меняется и ситуация с расстановкой сил авиакомпаний. В частности, в Питере быстро растет доля пассажиров, отправляемых в полеты по России и за рубеж Победой. Низкобюджетный перевозчик уже в 2018 году открыл рейсы в столицу Ингушетии Магас, маршруты из Пулково в Кельн (Германия) и Пизу (Италия), а после ввода в действие летнего расписания (оно произойдет в ближайшее воскресенье) снова расширит маршрутную сеть.

Комментируя амбициозные планы во время недавнего визита в Петербург, генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил: в 2018-м только в Петербурге перевозчик намерен обслужить около 1 млн пассажиров, тогда как еще 5 месяцев назад называлась цифра в 600 тыс.

«Значительное увеличение объемов стало возможно за счет почти двукратного расширения маршрутной сети из Петербурга, - пояснил он. – Причем это происходит и на маршрутах, особенно интересных для туристов».

В свою очередь, коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин уверен, что в этом году туристы снова сделают свой большой вклад в рост пассажиропотока аэропорта.

«Если учесть, что в расписании «Пулково» появляются все новые и новые рейсы по популярным у туристов направлениям, увеличение количества пассажиров вполне ожидаемо, - считает он.

– К тому же летом нас ждет большое событие, Чемпионат мира по футболу, которое тоже приведет к росту объемов пассажиропотока в первую очередь в сегменте чартеров».

/TOURBUS.RU