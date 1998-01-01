Македония продлила на год безвизовый режим для россиян

Македония продлила безвизовый режим для россиян до 15 марта 2019 года, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте посольства России в Республике Македонии.

«Это означает, что гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку. Этот порядок распространяется только на краткие поездки – находиться в Македонии без визы можно не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда», – сказано в сообщении.

Комментируя нам эту новость, Светлана Муромская начальник отдела Балканских стран компании «Ванд Интернешнл» в разговоре с представителем нашего портала заявила: «Продление безвизового режима для граждан Российской Федерации- это то немногое, что правительство Македонии делает для поддержания интереса к своей стране на нашем рынке. Льготный визовый режим – неплохой инструмент для поддержания хоть какого-то туристического потока, но это не панацея.

Чтобы увеличить свое присутствие на рынке и привлечь большее число российских туристов, Македонии нужно организовать прямое авиасообщение с Россией. Шестичасовой перелет с пересадкой выглядит не очень привлекательно на фоне других направлений с более простой логистикой.

Сейчас Македонию выбирают туристы, которые уже посетили множество стран и хотят новых впечатлений, кроме того это направление выбирают в рамках комбинированных туров. К примеру, у нас есть туры по пяти Балканским странам, куда включена и Македония.

Увы, с этим направлением остается много недоработок и проблем. Нет никаких промокампаний, работы с операторами тоже нет. Уже не первый год ведутся разговоры о запуске чартеров между Россией и Македонией, но реально ничего не делается».

В свою очередь Ирина Блаженова, коммерческий директор туркомпании «Туры по Европе» в беседе с нами отметила: «Македония – направление для искушенного туриста, который посетил много стран и хочет что-то новое и неизбитое. У нас есть запросы на нее, но только в рамках обзорных туров по Балканам.

Отдельно же Македонией мало кто интересуется, наши туристы предпочитают за 5-10 дней посетить как можно больше новых мест.

Между тем, несмотря на то, что маленькая Македония (население страны всего два млн человек) не имеет выхода к морю, туризм в этой балканской стране в последние годы активно развивается. На территории республики расположен ряд горнолыжных и бальнеологических курортов, таких как Попова-Шапка, Пониква, Негорски-Бани, Лагадин, Маврово, Кежовица, Баня-Банско, Дебарски-Баньи и др. У зарубежных туристов особенно популярен отдых на живописнейшем Охридском озере, экскурсионные и паломнические туры.

Заметим, что два года назад в интервью нашему порталу руководитель международного офиса Агентства по иностранным инвестициям и продвижению экспорта Республики Македония Мирослав Тренчевски, отмечал, что «российские туристы – очень перспективная для нашей экономики целевая аудитория. Поэтому мы намерены предпринять целый ряд мер для того, чтобы привлечь их в нашу страну, предложив самый разнообразный отдых».

В числе таких мер Мирослав Тренчевски называл тогда появление программ субсидирования зарубежных туроператоров (включая и российских). По его словам, за каждого россиянина, входящего в группу не менее чем из 10 человек и прибывшего в Македонию самолетом (в т. ч. с пересадкой) не менее чем на три ночи, власти страны были готовы компенсировать операторам 65 евро.

Кроме того, они обещали туроператорам из России компенсировать 20 евро за каждого туриста, прибывшего в Македонию на автобусе, а также 15 евро за человека, посетившего страну в рамках комбинированного тура. Однако к заметному увеличению российского турпотока в Македонию эти обещания не привели.

/TOURBUS.RU