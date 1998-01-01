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Массовые забастовки парализовали сегодня транспортную систему Франции/ TEZ Tour поделился с китайцами акциями авиакомпании IFly/ Российский турист впал в кому в Таиланде из-за лихорадки денге

Массовые забастовки привели к сложной транспортной ситуации во Франции

Массовые забастовки французских госслужащих, железнодорожников и сотрудников аэропортов проходят сегодня по всей Франции, сообщают местные СМИ. Забастовки уже затронули тысячи французов и туристов, что привело к массовым отменам железнодорожных и воздушных рейсов, в частности, в аэропортах Орли, Руасси и Бове.

В сообщении, размещенном на сайте аэропорта Орли, говорится, что "авиарейсы и движение общественного транспорта осуществляются с перебоями". Руководство аэропорта советует пассажирам заранее уточнять статус их рейсов.

В общей сложности на территории всей Франции намечено более 140 крупных акций протеста. Одна из самых крупных пройдет на площади Бастилии в Париже. Ожидается, что туда придут во второй половине дня около 25 тыс. человек. В Париже из-за запланированных демонстраций с 13:00 по местному времени (15:00 мск) будет закрыто несколько станций метро.

Недовольство французов вызвано проводимыми реформами, в частности, в экономической и социальной сфере. Участники забастовки выступают против новых мер французского правительства, которые, по их мнению, ухудшают положение сотрудников госсектора, в том числе в вопросах, связанных с трудовыми отношениями и пенсиями.

TEZ Tour поделился с китайцами акциями авиакомпании IFly

Совладельцем российской чартерной авиакомпании IFly стала структура китайской фирмы — ООО "Шелковый путь", свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". "Шелковый путь" получил 9% уставного капитала ООО "Ай Флай" (юридическое название IFly). Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 20 марта 2018 г.

По данным "СПАРК", ООО "Шелковый путь" является "дочкой" зарегистрированной в Гонконге Joy Tour Global Limited. Сама компания зарегистрирована в Москве в декабре 2017 года. Ее возглавляет гражданин Гонконга. Основной вид деятельности — "перевозка пассажиров автодорожными средствами для осмотра достопримечательностей".

До этого IFly на 100% принадлежала коммерческому директору турфирмы TEZ Tour Александру Буртину.

IFly по итогам 2017 года перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем годом ранее), заняв 20-е место среди российских авиакомпаний. По данным Росавиации, авиакомпания имеет в парке пять самолетов Airbus А330 и один Boeing 757 и базируется в московском аэропорту Внуково.

Российский турист впал в кому в Таиланде из-за лихорадки денге

Российский турист впал в кому в Таиланде из-за лихорадки денге, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил сегодня "Интерфаксу" зав. консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

По словам г-на Соснова, россиянину Герасиму Григорьеву оказывается необходимое лечение в палате интенсивной терапии. Ранее в социальных сетях его друзья сообщили, что лихорадкой денге он болеет уже во второй раз и в данный момент испытывает осложнения на почки.

По словам друзей пострадавшего, его лечение в больнице Пхукета обходится как минимум в 111 тыс. бат (250 тыс. рублей) в день, и сумма постоянно растет. Страховки, которая могла бы покрыть медицинские расходы, у россиянина нет.

Эвакуировать Г.Григорьева в Россию в настоящее время также не представляется возможным по медицинским показаниям. "Разрешение на транспортировку лечащий врач не выдает. Вернуться к проработке вопроса медэвакуации мы сможем не раньше конца текущей недели", — сказал г-н Соснов.

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Симптомы обычно проявляются через 5-7 дней после укуса, заболевший мучается от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли.

При заболевании классической формой лихорадки денге прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.

/TOURBUS.RU



