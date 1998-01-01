Новости Через месяц «Победа» начнет полеты в Берлин Туроператоры обсуждают востребованность нового рейса российского лоукостера в столицу Германии

Российский лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 26 апреля начнет выполнять регулярные рейсы между Москвой и Берлином, сообщает компания. Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям с дополнительными рейсами на майские праздники. Рейсы будут совершаться в берлинский аэропорт Тегель.

Напомним, что в настоящее время регулярные рейсы между Москвой и Берлином также осуществляют авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и UТair. Кроме того, через Москву из Улан-Батора полеты в Берлин выполняет Mongolian Airlines. Комментируя нам эту новость, Александр Турченко, гендиректор компании «Чайка-Тур», отметил: «Для заявленной частоты ёмкость рынка вполне подходит, особенно с учётом того, что совсем низких цен на сезон уже не осталось. К тому же это позволяет комбинировать различные направления «Победы» (Кёльн, Баден-Баден, Мемминген, Лейпциг) с Берлином, что может дополнительно заинтересовать туристов, путешествующих по стране. С учётом того, что Берлин является вторым по популярности направлением среди российских туристов после Мюнхена, перспективы этого направления можно оценить положительно». В свою очередь, Анна Чернига, менеджер отдела Европы компании KMP Group, заявила нам: «Не думаю, что на берлинском направлении можно говорить о переизбытке авиаперевозки, ведь у авиакомпании «Победа» свой сегмент клиентов. Лоукостер нельзя сравнивать с «Аэрофлотом»» или другими небюджетными перевозчиками. Берлин – популярное направление, которое пользуется хорошим спросом. Часто его запрашивают в комбинированных, экскурсионных программах или турах выходного дня, были у нас запросы и на майские праздники. Берлин – самый экономичный из городов Германии, его любят туристы, поэтому дополнительные рейсы в этом случае - очень удачное решение». Отметим, что, по информации нашего портала, в минувшем году Берлин посетили почти 13 млн туристов (+1,8%), которые провели как минимум одну ночь в отелях и пансионах города. Из них 5,1 млн иностранцев (+1,2%), среди которых 3,6 млн - европейцы (-1,0%). При этом Россия долгое время входила в десятку ведущих европейских стран по количеству туристов, прибывающих в Берлин, но в 2016 г. опустилась на 12-е место. Тогда в Берлине было зарегистрировано 111,5 тыс. российских туристов, что примерно на 20 тыс. меньше, чем в 2015 г. Однако в минувшем году ситуация изменилась к лучшему. За 2017 г. Берлин посетили 130,5 тыс. российских туристов и Россия заняла десятое место в европейском рейтинге стран, чьи граждане чаще всего посещают немецкую столицу. При этом зафиксирован солидный положительный тренд по сравнению с тем же периодом прошлого года: +17,1%. Три первых позиции заняли Великобритания (623,2 тыс. туристов), Испания (293,6 тыс.) и Италия (285 тыс.). Другой важный показатель, даже более значимый с точки зрения экономики туризма - число ночевок. Здесь Россия также на 10-м месте, при этом у нее зафиксирован наиболее бурный темп роста (+16,6%) среди стран, из которых прибыли в Берлин более 100 тыс. туристов. В этом рейтинге Россия возглавляет тройку лидеров, оставив позади Бразилию (+10,2%) и США (+7,5%). Отметим также, что и в самые лучшие годы Россия обычно занимала 8-10-е места в первой десятке по числу прибытий, являясь в этом списке единственной страной, гражданам которой требовалась виза для въезда в Шенгенскую зону. /TOURBUS.RU

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