Новости Режим чрезвычайного положения на Мальдивах отменен По мнению туроператоров, наши туристы практически «не заметили» двухмесячного периода политической нестабильности в стране

Сегодня прекращено действие режима чрезвычайного положения на Мальдивах, говорится в заявлении на сайте президента страны. "Президент Абдулла Ямин Абдул Гайюм властью, гарантированной ему конституцией Мальдивской Республики, сегодня отменил режим чрезвычайного положения", — отмечается в заявлении. В нем также напоминается, что режим чрезвычайного положения в стране был введен 5 февраля в связи с угрозой национальной безопасности. Как напоминает «Интерфакс», признаки нестабильности в политической ситуации на Мальдивских островах появились в конце января, когда Верховный суд страны постановил освободить девять заключенных, заявив, что обвинения против них были политически мотивированы. Суд также постановил восстановить в правах 12 оппозиционных членов мальдивского парламента и признал неконституционным процесс по бывшему президенту Мальдив Мухаммеду Нашиду, обвиняемому в терроризме. В итоге правительство страны приостановило работу парламента и приказало армии противодействовать любым попыткам Верховного суда объявить импичмент президенту Мальдив. Изначально чрезвычайное положение было введено на 15 дней, однако в дальнейшем продлевалось вплоть до 22 марта. В этих условиях Ростуризм рекомендовал нашим туристам «взвешивать необходимость поездок на Мальдивы, а туристам, уже находящимся на территории государства, по возможности избегать посещения столицы города Мале". Вместе с тем, по словам опрошенных нами туроператоров, наши туристы практически «не заметили» политических волнений в стране, чаще всего узнавая о них лишь из российских СМИ. Так, в пресс-службе компании «Мальдивиана» нашему порталу заявили: «Никаких звонков от встревоженных туристов мы не получали, никаких отмен бронирований тоже не было. Правительство республики гарантировало, что туристам и туристическим объектам ничто не угрожает, инфраструктура работала в обычном режиме. Внутренняя ситуация на Мальдивских островах обычно не затрагивает туристические курорты. Туристам там гарантирована полнейшая безопасность». «Политический кризис в стране не отразится на отдыхе туристов. Все это касалось исключительно столицы - Мале, расположенной вдали от курортных островов и туристических зон. Соприкосновение российских туристов с Мале минимальное, в этот регион мы не организуем экскурсионную программу. Аннуляций туров в связи с этой ситуацией не отмечали», - отметили в пресс-службе туроператора ANEX Tour. "Если в начале февраля после первых сообщений в СМИ о политическом кризисе на Мале к нам поступали единичные звонки от туристов с целью получения комментариев по ситуации, то затем обстановка полностью нормализовалась, бронирования шли в штатном режиме, никакого беспокойства со стороны клиентов не было", — заключила пресс-служба туроператора "Библио Глобус". /TOURBUS.RU

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