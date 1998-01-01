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ЧМ-2018 – Новости спортивного туризма

В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ-2018 забронировано уже 40% мест/ Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах Петербурга к ЧМ-2018/ Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы, завысившие цены на время ЧМ-2018

В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ-2018 забронировано уже почти 40% мест

В бесплатных поездах, организованных на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года для перевозки болельщиков, забронировано почти 40% мест, сообщил директор департамента организации пассажирских перевозок АНО "Транспортная дирекция-2018" Павел Хильченко на онлайн-выставке Russia Expo Days 2018.

"Сервис по предварительному бронированию бесплатных билетов работает пять месяцев, уже забронировано более 160 тыс. мест в поездах. Всего поездов будет 728 общей вместимостью 440 тыс. мест", — рассказал он.

По его словам, порядка 70% бронирований приходится на групповой этап Чемпионата мира по футболу, и 30% – на игры стадии плей-офф. При этом Сочи, Санкт-Петербург и Казань – самые востребованные направления.

Г-н Хильченко добавил, что все поезда для болельщиков сформированы из комфортабельных вагонов, в большинстве из них предусмотрен вагон-ресторан. "Болельщиков будут перевозить поезда купейного типа, плацкарта не будет. Вагон-ресторан будет в каждом поезде, кроме "Ласточек", где это технически невозможно, в них еду и напитки будут разносить", — уточнил он.

По его словам, расписание поездов сформировано таким образом, чтобы болельщики прибывали в город за два-три часа до начала матча.

Как уточняет пресс-служба компании "Российские железные дороги" (РЖД), для перевозки болельщиков планируется задействовать двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж". Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях Москва – Самара, Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт-Петербург – Москва. Поезда "Ласточка" и "Стриж" будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород.

"Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, два состава поездов "Ласточка" по 10 вагонов, два состава поездов "Стриж" по 20 вагонов и 53 одноэтажных состава из 848 вагонов", — сообщает РЖД.

Бесплатный Wi-Fi появится в автобусах Петербурга к ЧМ-2018

Пассажиры 700 городских автобусов Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года получат бесплатный доступ в интернет, сообщили в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс"."Wi-Fi будет доступен в автобусах-шатлах для футбольных болельщиков, а также на других популярных направлениях. В список будут включены маршруты, ведущие в центр Петербурга, к транспортно-пересадочным узлам и аэропорту, а также связывающие несколько районов города", — говорится в сообщении.

Как отмечают в транспортной компании, проект будет реализован по "рекламной" модели за счет средств компании-инвестора – ООО "ФриСити". Технология в течение месяца была протестирована в автобусах маршрутов NN 39 и 39Э.

Возможность выйти в сеть появится у пассажиров общественного транспорта еще до начала ЧМ-2018.

Роспотребнадзор оштрафовал на 2,8 млн руб. гостиницы, завысившие цены на время ЧМ-2018

Роспотребнадзор выявил почти 500 российских гостиниц, завысивших цены на время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 (ЧМ-2018), сумма штрафов достигла 2,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целом было выявлено 490 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 новых случаев) и 97 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", - говорится в сообщении.

Было проведено 974 внеплановых проверки, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1 тыс. 160 дел об административных правонарушениях, отметили в Роспотребнадзоре.

В совокупности управлениями по субъектам РФ подан 161 иск в суд.

По данным ведомства, по состоянию на 19 марта проведен мониторинг в отношении более 9200 объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги, на предмет соблюдения ими требований постановления правительства РФ о госрегулировании и стоимости гостиничного обслуживания в городах проведения ЧМ-2018.

/TOURBUS.RU



