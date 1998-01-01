Новости Профессионалы туризма и IT-cферы обсудили применение на практике новых туристических технологий Второй форум высоких технологий для профессионалов турбизнеса MITT Digital собрал в Москве около пятисот профессионалов турбизнеса

На минувшей неделе в рамках крупнейшей туристической выставки страны прошёл Второй форум высоких технологий для профессионалов турбизнеса – MITT Digital. Совместные усилия медиахолдинга TRN и выставки MITT позволили сделать мероприятие доступным для широкой профессиональной аудитории. За два дня форум посетили более пятисот делегатов. Среди спикеров выступали представители таких компаний, как Amadeus, Skyscanner, «Мой Агент», АК «Барс Банк», Anex Tour, «TUI Россия», Space Travel, Clickvoyage, Транспортная клиринговая палата, UFS и Myrentacar. Форум открыла дискуссия об основных трендах в туристическом бизнесе. Кирилл Антошин, генеральный директор сервиса проката автомобилей Myrentacar, рассказал о портрете своего клиента: по данным сервиса, самой активной его аудиторией являются туристы в возрасте от 26 до 30 лет (29%) и от 31 до 35 лет (26%). Также подавляющее число бронирований осуществляется людьми, состоящими в браке (74%). Примерно 47% клиентов бронируют автомобиль заранее, а значит, являются потенциальными клиентами для туристического агентства, предлагающего данную услугу. Впервые на открытом мероприятии выступил и представитель Транспортной клиринговой палаты. Оксана Данилова, руководитель коммерческого отдела компании, рассказала об основных принципах и целях работы крупнейшего российского консолидатора предложений по авиаперевозке, включающего все авиакомпании страны и более 40% зарубежных. По словам Оксаны Даниловой, и международные и внутренние перевозки показывают устойчивый рост с 2015 года. Число пассажиров зарубежных рейсов за этот период увеличилось на 8% (с 39,5 млн до 42,5 млн), в то время как внутренний пассажиропоток возрос на 19% (с 52,6 млн до 62,6 млн). Представители туроператорских компаний Space Travel (Артур Мурадян), Anex Tour (Дамир Мурсалимов), Click Voyage (Игорь Козлов) и «TUI Россия» (Леонид Пустов) обсудили крайне важный вопрос – для кого туроператорские компании развивают свои технологии – для туристов или туристических агентов. После продолжительной дискуссии спикеры сошлись во мнении, что основная задача туроператора – разработка продукта и технологий для сети сбыта, то есть для турагентов. Эксперты уверены, что опыт и знания менеджеров помогут значительно сократить время, которое требуется на самостоятельный подбор тура, а значит, клиенту все же удобнее будет обращаться к посреднику. Не осталась без внимания и важная тема эффективного менеджмента внутри туристических компаний. Эксперты компаний «Аэроклуб ИТ» и Biletix рассказали об опыте внедрения технологии Agile, основные принципы которой – приоритет людей и взаимодействий перед процессами и инструментами, а также постоянное совершенствование и адаптация проектов к меняющимся условиям рынка. Генеральный директор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди отметил, что хоть и не был знаком с термином, однако разделяет важность его принципов, которые также с успехом применяются в туроператорской компании. Второй день форума был посвящён практическим семинарам и презентациям новых технологий и продуктов от экспертов туристического рынка. Среди тем этого дня - новые современные и удобные решения для агентств по продаже перевозок и организации бизнес-процессов, влияние P2P-аренды на рынок туризма: обзор возможностей для дополнительного дохода, секреты увеличения продаж в премиум-сегменте через онлайн-системы, новые возможности системы управления деловыми поездками Corteos, преимущества сервиса «TUI Авиабилеты» для турагента, надежный эквайринг и другие банковские продукты для туристических компаний. /TOURBUS.RU

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