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22 марта
Клиенты компании «Матрешка-тур» получили надежду на возвращение средств
Cтало известно о первом судебном решении в пользу клиента не выполнившего своих обязательств петербургского туроператора
В Петербурге создан прецедент в деле спора между туркомпанией «Матрешка-тур» и пострадавшими в результате ее деятельности клиентами: на днях один из судов города на Неве принял решение, благодаря которому турист Александр Вохмяков должен получить не только деньги за приобретенную им путевку, но и ряд компенсаций, - сообщает наш петербургский корреспондент.
По его словам, к необходимости обращения в суд его подтолкнула позиция оператора, который фактически отказался вернуть деньги в полном объеме единовременно. «Взамен мне и многим другим клиентам предлагали либо поменять прежний на новый тур, либо получать средства частями в течение нескольких месяцев, - пояснил он. – Это нас не устраивает, поскольку наши деньги были получены сразу и в полном объеме. Так как компания на устраивающий меня компромисс не пошла, пришлось обратиться в суд, который встал на мою сторону».
В частности, оператора обязали не только компенсировать стоимость тура, но оплатить неустойку и услуги адвоката клиента.
Другие туристы, также подавшие в суды Петербурга иски по таким же поводам, рассматривают это решение как прецедент, дающий им надежду на возврат денег. Вместе с тем очевидно, что история будет продолжаться не один месяц, поскольку судебные решения еще могут быть оспорены. Причем согласия в оценке действий руководства «Матрешки-тур» нет даже в операторской среде Питера.
Увы, но неудача «Матрешки» на хайнаньском и других направлениях привела к появлению большого числа недовольных не только среди туристов, но и агентов, многим из которых в ожидании окончания разбирательств пришлось отдать клиентам собственные деньги.
Впрочем, есть и другая позиция, которая состоит в поддержке попыток «Матрёшки-тур» устоять на рынке. «Давайте не будем «топить» и без того оказавшегося в крайне сложной ситуации оператора, - призывает в одной из социальных сетей пользователь под ником «Авдотья». – Да, случилось то, что случилось. Но сейчас оператор работает, пытается расплатиться с долгами по линии партнеров и клиентов, старается выполнить обязательства. Может, надо ему помочь, а не подталкивать к банкротству, от которого никому лучше не станет?».
Эксперты не исключают того, что компания все-таки сможет устоять и вернуться на рынок в качестве полноправного игрока. Однако и вариант, при котором все завершится банкротством, тоже полностью не исключен: во многом это зависит от лояльности кредиторов и их готовности подождать. И конечно – от успеха сезона, который вот-вот начнется.
/TOURBUS.RU
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