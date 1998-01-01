Новости Клиенты компании «Матрешка-тур» получили надежду на возвращение средств Cтало известно о первом судебном решении в пользу клиента не выполнившего своих обязательств петербургского туроператора

В Петербурге создан прецедент в деле спора между туркомпанией «Матрешка-тур» и пострадавшими в результате ее деятельности клиентами: на днях один из судов города на Неве принял решение, благодаря которому турист Александр Вохмяков должен получить не только деньги за приобретенную им путевку, но и ряд компенсаций, - сообщает наш петербургский корреспондент. По его словам, к необходимости обращения в суд его подтолкнула позиция оператора, который фактически отказался вернуть деньги в полном объеме единовременно. «Взамен мне и многим другим клиентам предлагали либо поменять прежний на новый тур, либо получать средства частями в течение нескольких месяцев, - пояснил он. – Это нас не устраивает, поскольку наши деньги были получены сразу и в полном объеме. Так как компания на устраивающий меня компромисс не пошла, пришлось обратиться в суд, который встал на мою сторону». В частности, оператора обязали не только компенсировать стоимость тура, но оплатить неустойку и услуги адвоката клиента. Другие туристы, также подавшие в суды Петербурга иски по таким же поводам, рассматривают это решение как прецедент, дающий им надежду на возврат денег. Вместе с тем очевидно, что история будет продолжаться не один месяц, поскольку судебные решения еще могут быть оспорены. Причем согласия в оценке действий руководства «Матрешки-тур» нет даже в операторской среде Питера.

«Когда история с реализацией туров на Хайнань по ценам, которые ниже рыночных, еще только начиналась, я строго приказала своим сотрудникам их не продавать, - на условиях конфиденциальности призналась дирктор одной из местных турфирм. – Моя позиция была и остается абсолютно твердой: туры на таких условиях изначально таили в себе проблемы, которые не замедлили появиться. И жизнь только подтвердила, что решение тогда было принято правильное. Не заработав какие-то копейки, мы избежали массы неприятностей с клиентами». Увы, но неудача «Матрешки» на хайнаньском и других направлениях привела к появлению большого числа недовольных не только среди туристов, но и агентов, многим из которых в ожидании окончания разбирательств пришлось отдать клиентам собственные деньги. Впрочем, есть и другая позиция, которая состоит в поддержке попыток «Матрёшки-тур» устоять на рынке. «Давайте не будем «топить» и без того оказавшегося в крайне сложной ситуации оператора, - призывает в одной из социальных сетей пользователь под ником «Авдотья». – Да, случилось то, что случилось. Но сейчас оператор работает, пытается расплатиться с долгами по линии партнеров и клиентов, старается выполнить обязательства. Может, надо ему помочь, а не подталкивать к банкротству, от которого никому лучше не станет?». Эксперты не исключают того, что компания все-таки сможет устоять и вернуться на рынок в качестве полноправного игрока. Однако и вариант, при котором все завершится банкротством, тоже полностью не исключен: во многом это зависит от лояльности кредиторов и их готовности подождать. И конечно – от успеха сезона, который вот-вот начнется.



Что касается прецедента в суде, пока развить этот успех клиентам «Матрешки» не удается: в некоторых случаях добиться решения в свою пользу у истцов не получается. Причем подчас у них по разным причинам даже не принимают документы. Представители компании судебные заседания игнорируют, а реализация туров идет своим чередом. /TOURBUS.RU

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