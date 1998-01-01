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Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний»

Эксперты обсуждают последствия для рынка региональных чартерных программ ситуации с саратовским авиаперевозчиком

Как сообщает на своем сайте Росавиация, по итогам внеплановой проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля. В деятельности авиакомпании были выявлены "нарушения и несоответствия требованиям федеральных авиационных правил».

"До указанной даты "Саратовским авиалиниям" предоставлено время на устранение всех замечаний. На основании проделанной авиаперевозчиком работы будет принято решение о дальнейшей деятельности авиакомпании", — сообщили в Росавиации.

Также сообщается, что "Росавиация направила в авиакомпанию директиву о приостановке выполнения полетов на самолетах Ан-148 до устранения выявленных замечаний и несоответствий в полном объеме. Вместе с тем Росавиация информирует о том, что в другие авиакомпании гражданской авиации, имеющие в своем парке Ан-148, директивы о приостановке полетов этих типов воздушных судов Федеральное агентство воздушного транспорта не направляло", — сообщил регулятор.

Всего, по данным Росавиации, в российских авиакомпаниях эксплуатируется 15 самолетов Ан-148, в том числе четыре в "Саратовских авиалиниях".

Напомним, что самолет Ан-148-100В "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. В результате трагедии погиб 71 человек.

По информации АТОР, авиакомпания «Саратовские авиалинии» участвует в чартерных программах туроператоров «НТК Интурист» и «Музенидис Трэвел».

Так, у оператора «Музенидис Трэвел» запланирована цепочка из Саратова в Салоники (один раз в 10 дней). В свою очередь программы «НТК Интурист» на «Саратовских авиалиниях» в Турцию и на юг России запланированы из Саратова, Владикавказа и Ярославля.

Все полетные программы операторов стартуют в начале июня. Самолеты Ан-148, на полеты которых наложен запрет, в чартерных программах туроператоров не задействованы.

По информации АТОР, туроператоры ожидают, что авиакомпания вовремя исправит все имеющиеся недочеты и сертификат эксплуатанта будет восстановлен. Времени для решения проблем вполне достаточно, и даже в случае непродления сертификата у компаний есть время, чтобы найти альтернативные варианты.

«Саратовские авиалинии» – социально значимый перевозчик для региона. Авиакомпания выполняет рейсы в том числе на юг России – в Крым и Сочи. Думаю, все заинтересованы в том, чтобы авиакомпания продолжила свою деятельность. Мы также считаем, что «Саратовским авиалиниям» удастся устранить все недостатки и восстановить действие сертификата эксплуатанта в полном объеме.

Тем не менее, мы рассматриваем возможность предоставления альтернативной перевозки в случае, если она понадобится, но выражаем надежду, что до этого дело не дойдет», – заявил заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин.

В интервью нашему порталу Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», комментируя нашему порталу новость о распоряжении Росавиации, заявил: «Конечно, говорить о полном отзыве сертификата на полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии» было бы странно. Логичнее предположить, что после выполнения всех предписаний и устранения неполадок их восстановят и они снова начнут осуществлять авиаперевозку. Их поддерживает администрация Саратовской области, поэтому не стоит говорить о каких-то жестких мерах.

Безусловно, им нужно работать над улучшением состояния парка,

борты должны быть в соответствующем виде и отвечать всем нормам и требованиям Росавиации».

«Но даже если представить, что у перевозчика все же отозвали сертификат, то никакого коллапса на рынке это не вызовет. Есть другие авиакомпании, которые смогут занять освободившееся место», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU