Новости Горячие новости Срок выдачи британцам российских виз увеличивается в два раза/ Сотни рейсов в Нью-Йорк, включая рейсы «Аэрофлота», отменены сегодня из-за урагана/ Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге в странах ЮВА

Срок выдачи британцам российских виз увеличивается в два раза Из-за высылки из Великобритании 23 российских дипломатов документы на российскую визу для британцев будут рассматриваться до 20 дней. Срочную визу можно будет получить примерно за 7 дней. Таким образом, сроки рассмотрения документов увеличиваются практически в два раза. Об этом сообщил во вторник посол России в Лондоне Александр Яковенко, - информирует АТОР. Туроператоры, тем не менее, не ожидают драматического спада спроса на Россию из Британии из-за «визового вопроса». «Условия получения российской визы для граждан Великобритании давно усложнены необходимостью сдавать биометрические данные. Поэтому новое изменение не окажет существенного влияния на решение туристов о поездке в Россию», – считает гендиректор компании «Свой ТС» Сергей Войтович. Увеличение срока оформления виз в меньшей степени скажется на организованном въездном туризме, чем на самостоятельном и тем более деловом, считают игроки рынка. Дело в том, что готовиться к поездкам в Россию британцы, как и многие европейцы, предпочитают сильно заранее. Общий турпоток из Великобритании в Россию относительно невелик, но в 2017 году, несмотря на геополитическую напряженность, он продемонстрировал рост на 2% и достиг цифры в 193,5 тыс. человек в год. Сотни рейсов в Нью-Йорк, включая рейсы «Аэрофлота», отменены сегодня Сегодня на Нью-Йорк должен обрушиться уже четвертый за последние три недели ураган из Атлантики, и авиакомпании заблаговременно отменили более 3 тыс. рейсов в аэропортах северо-восточных штатов, - сообщает "Интерфакс". По данным Flight Aware, в международных аэропортах Ла-Гуардия и Ньюарк на 21 марта отменены более двух третей рейсов, в аэропорту имени Джона Кеннеди — около половины. Также пострадают Филадельфия, Бостон, Вашингтон и округ Колумбия. Многие авиакомпании, включая American, Delta, United и Jet Blue, разрешили обмен билетов на отмененные рейсы без штрафа с переносом даты вылета до 25 марта, после этой даты пассажирам придется доплачивать за обмен. "Аэрофлот" из-за неблагоприятных погодных условий отменяет 21 марта три рейса Москва — Нью-Йорк — Москва. Температура сегодня может опуститься немного ниже нуля, ожидаются порывы ветра до 40-45 миль в час (18-20 м/с), пишет The New York Post. Возможно подтопление прибрежных районов. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге в странах ЮВА Роспотребнадзор предупредил о значительном повышении заболеваемости в мире лихорадкой денге, передающейся через укусы комаров, что с учетом роста интереса российских туристов к странам Юго-Восточной Азии (ЮВА), повышает риск инфицирования и завоза болезни в Россию. "В последние годы страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у российских туристов, в Российской Федерации регистрируются завозные случаи лихорадки денге, в том числе в 2012 году — 63 случая, в 2013 году — 170, в 2014 году — 105 случаев, в 2015 году — 136, в 2016 году — 140, за 11 месяцев 2017 года — 152 случая", - говорится в сообщении ведомства. По данным Роспотребнадзора, за последние 10-15 лет наблюдается значительное повышение заболеваемости лихорадкой денге в различных регионах. Вспышки этой инфекции в 2017 году регистрировались в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. В начале года была зарегистрирована вспышка лихорадки денге в Шри-Ланке, где из 48 тыс. случаев заболевания 77 закончились летальным исходом, отметили в ведомстве. Как правило, вспышки лихорадки денге возникают в результате особых погодных условий и влажного климата, что благоприятствует размножению комаров вида Aedas Aegypti, которые являются переносчиками вирусных лихорадок, в том числе и лихорадки денге, говорится в сообщении. /TOURBUS.RU



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