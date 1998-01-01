Новости Весенние каникулы – куда поедут туристы с детьми Туроператоры обсуждают, какие туры и направления востребованы на период начинающихся весенних каникул

По данным туроператоров, в первую очередь родители с детьми в конце марта – начале апреля бронируют поездки в теплые страны. Среди лидеров запросов – пляжные направления: ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, – сообщает АТОР. У ряда игроков сюда добавляются Доминиканская Республика, Израиль (Эйлат), Индия (Гоа) и Кипр. Среди экскурсионных направлений популярны Чехия и Италия, среди горнолыжных - Болгария. Так, у «Библио Глобуса» наибольший рост в каникулярный период показывают Чехия (+83%), ОАЭ (+25%), Болгария и Италия (+15%). При этом в компании «Русский Экспресс» сообщили об увеличении спроса на туры в каникулярный период на 20% по сравнению с прошлым годом. «Прирост броней отмечается как на конец марта, так и на апрель. Глубина по ОАЭ по-прежнему на каникулярные даты выросла по сравнению со средней по направлению», - рассказала Наталия Иванова, директор департамента ОАЭ + Хорватия туроператора «Русский Экспресс». По наблюдениям туроператоров, родители с детьми в зависимости от вида отдыха едут за рубеж на срок от 3 до 14 дней. В экскурсионные поездки – на срок от 3 до 7 ночей, в горнолыжные туры - до 7 ночей, в пляжные туры — от 7 до 14 ночей. Как подчеркивают в пресс-службе туроператора «Библио Глобус», для путешественников с детьми большое значение имеет выбор отеля и типа питания. «Отели, которые располагают всеми удобствами для семейного отдыха, относятся к уровню 4-5*, поэтому именно эти отели чаще всего запрашивают наши клиенты в период весенних школьных каникул. Предпочтение туристы отдают отелям с питанием по системе FB и All Inclusive», - рассказали в пресс-службе «Библио Глобуса». По данным «Библио Глобуса», средний чек за недельный тур на пляжные зарубежные курорты с размещением в отеле 3* и питанием по системе FB составил 45-50 тыс. рублей на человека. Средняя стоимость горнолыжного тура на неделю с размещением в отеле данной категории - 35-45 тыс. рублей на человека; средний чек за экскурсионный тур - 25-30 тыс. рублей на человека. По сведениям компании «TUI Россия», расходы на отдых зависят от личных предпочтений туристов. В основном средняя стоимость тура на весенний каникулярный период находится в пределах 500-600 евро, не считая дополнительных расходов на отдыхе. Максим Приставко, генеральный директор компании «Джет Тревел», в беседе с нашим порталом отметил, что «если говорить о весенних каникулах, то в это время мы продолжаем получать запросы на горнолыжные туры, поскольку каникулярные недели выпадают как раз на закрытие сезона. Спрос на этот период у нас хороший, прирост по сравнению с прошлым годом есть, но стоит отметить, что, из-за сдвига «классических весенних каникул» в большинстве школ на наделю вперед и выборов президента, в минувшие дни у нас был отмечен небольшой спад. Но это все внешние причины, не имеющие отношения к туристической индустрии. Средняя стоимость тура на весенние каникулы на одного человека - примерно 700-800 евро». В свою очередь, Наталья Ротмистрова, директор по маркетингу и PR компании «Скай Клуб», так прокомментировала нашему порталу ситуацию с продажей туров на весенние каникулы: «Продажи у нас идут прекрасно, после окончания выборов на нас обрушился шквал запросов. В основном выбирают Мальдивские острова, ОАЭ, Испанию, даже Турцию спрашивали - в отелях уровня Maxx Royal. Но интересом и спросом пользуются не только пляжные направления, а также и Европа, в первую очередь наши авторские экскурсионные туры. Средняя продолжительность поездки, если говорить о пляжном отдыхе, – 14 дней; по Европе – 4-7 дней». Наконец, как сообщает сегодня Ростуризм, при поиске тура в дни школьных каникул российские туристы с детьми в этом месяце в первую очередь интересуются Турцией (29,6% поисковых запросов), ОАЭ (28,3%), Таиландом (11,5%), Вьетнамом (4,5%) и Россией (4,4%). Ведомство также сообщает, что объем продаж авиабилетов в дни школьных каникул по зарубежным направлениям уменьшился на 8% по сравнению с прошлым годом, а по внутренним – вырос на 1%. "Доля продаж авиабилетов по внутренним и международным направлениям распределилась в пропорции 64% и 36% (в прошлом году – 56% и 44%)", — отмечает Ростуризм. /TOURBUS.RU

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