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«Музенидис Трэвел» cтал официальным партнером перекрестного года туризма Россия-Греция

Этим летом туроператор планирует летать в девять регионов Греции из 15-ти городов России

Как рассказали нашему порталу в пресс-службе туроператора, в Министерстве культуры Российской Федерации состоялось подписание соглашения о том, что компания-туроператор «Музенидис Трэвел» является официальным партнером проекта «Перекрёстный Год туризма между Россией и Грецией - 2018».

На церемонии подписания стороны представили Борис Музенидис, президент холдинга Mouzenidis Group, в который входит туроператор, Алла Манилова, заместитель министра культуры РФ, и Елена Кундура, министр туризма Греции.

В рамках соглашения официальный партнер «Перекрестного Года туризма между Россией и Грецией» принял обязательства по обеспечению рекламной и PR-поддержки проекта.

Присвоение статуса официального партнера «Музенидис Трэвел» – это признание и доверие к бренду со стороны Греции и России, ответственный шаг в работе на текущий год, открывающий перспективы для дальнейшего культурного обмена граждан двух стран, для облегчения визовых процедур, для участия в насыщенной программе мероприятий в рамках перекрестного года, перспективы для двустороннего развития выездного и въездного туризма, - отметили в компании.

«Российские туристы и наши партнеры-турагенты знают «Музенидис Трэвел» как надежную компанию. Присвоение статуса официального партнера масштабного турпроекта между двумя странами для нашей компании очень почетно. Нам доверяют на всех уровнях, включая федеральный – это высочайшая оценка качества нашей работы.

Мы хотим заинтересовать потенциальных туристов-россиян кампаниями в рамках Года туризма и хотим, чтобы россияне получили стимул к путешествию в Грецию именно с инициативы проекта перекрестного Года туризма. Мы настроены активно продвигать Грецию в России и преподнести ожидаемый комфорт нашим клиентам при поездках в Грецию», – отмечает Александр Цандекиди, генеральный директор «Музенидис Трэвел – Россия».

Под эгидой перекрестного Года туризма запланировано проведение ряда мероприятий, в числе которых фестиваль «Спасская башня» в Москве и другие событийные культурно-общественные акции с участием туроператора (концерты, межправительственные и деловые форумы, гастрофестивали и др.).

«Музенидис Трэвел» запускает активное рекламное продвижение двустороннего Года туризма в 15 городах России, к проекту будут приурочены обучающие и презентационные мероприятия «Музенидис Трэвел» в онлайн- и офлайн-форматах в России (всего более 200 мероприятий).

Отметим, что в 2017 г. компания «Музенидис Трэвел» приняла в Греции свыше 400 тыс. туристов. В рамках туров клиенты компании получили 90% многократных греческих виз, из которых 40% выданы на срок 3 года. В текущем году прогнозируется общий рост турпотока компании на 30%, вместе с тем будет выдано до 10% больше многократных греческих виз.

Активно продвигая проект «Перекрестный Год туризма России и Греции», компания обновила полетную программу на сезон-2018 - прямые авиарейсы соединят 15 городов России с 9-ю регионами Греции. При этом два направления авиаперевозки – в Ханью и Кавалу – предлагаются туроператором эксклюзивно с перелетом собственной авиакомпанией Ellinair.

Активно действует и собственная цепочка отелей туроператора в Греции Bomo Hotels, в которую сейчас входит уже 12 гостиниц.

/TOURBUS.RU