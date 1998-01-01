Авиакомпания S7 раскрыла тайны вступающего в силу летнего расписания

Среди новых направлений авиаперевозчика – Бари, Олбия и Рейкьявик

Как сообщили нашему порталу в авиакомпании S7 Airlines, c 25 марта начинает действовать летнее расписание полетов, которое продлится до 27 октября включительно. В этот период авиакомпания будет выполнять рейсы по 205 направлениям в 34 страны мира.

«В летнем сезоне мы рады предложить пассажирам S7 Airlines около 30 новых рейсов по зарубежным и внутренним направлениям. Мы существенно расширили свое присутствие в Западной Европе и начинаем выполнять полеты в города, которые будут интересны даже искушенным путешественникам.

Пассажиры смогут отправиться из Москвы в Бари, столицу итальянской провинции Апулия на побережье Адриатического моря, а также на сказочный остров Сардиния – в Олбию и Кальяри. Для любителей экотуризма начинаются полеты в противоположные по характеру, но одинаково впечатляющие Рейкьявик и Тенерифе», – рассказал нам коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

В конце мая S7 Airlines начинает ежедневные регулярные рейсы из Москвы в Анталью. Также в летнее расписание S7 Airlines возвращаются и другие рейсы, актуальные для сезона отпусков. Из московского аэропорта Домодедово пассажиры смогут совершить прямые перелеты на морские европейские курорты: в Малагу, Валенсию, Пулу, Дубровник, на Ибицу и Кос. Путешественников будут ждать востребованные в течение всего года Барселона, Пальма-де-Майорка, Тиват, Ларнака, Катания, Рим и другие популярные города Южной Европы.

Удобство прямых перелетов в европейские страны оценят пассажиры из Санкт-Петербурга, для которых откроются новые рейсы в итальянскую Пизу, испанский Аликанте и хорватскую Пулу, а также скандинавские столицы – Копенгаген и Стокгольм.

Новые возможности появятся и у пассажиров из Новосибирска. С 1 мая S7 Airlines открывает прямой рейс в Ларнаку. Кипр традиционно пользуется популярностью у путешественников из сибирского региона, и теперь пассажиры смогут организовать поездку без пересадки в Москве. Кроме того, возобновятся прямые рейсы в крупные транспортные хабы – Франкфурт-на-Майне и Дюссельдорф, откуда удобно продолжить поездку по европейским странам.

Для жителей Сибири и Дальнего Востока станет ближе Япония. Впервые из Новосибирска и Иркутска можно отправиться прямыми рейсами в Токио, а из Владивостока – вновь полететь в Осаку.

S7 Airlines продолжает развивать межрегиональные авиаперевозки на современных лайнерах Embraer 170. Из Новосибирска можно будет полететь в Самару, Казань, Уфу, Красноярск, Томск, из Санкт-Петербурга – в Мурманск и Пермь.

Надежда Казанцева, представитель туркомпании «Открытие», комментируя решение S7 летать из Москвы в Рейкьявик, заявила, что «это хорошая новость, которая положительно отразится на направлении. Ведь сейчас до Исландии можно добраться только с пересадками, необходимость прямого рейса назрела давно.

Уверена, что рейсы будут пользоваться популярностью у российских туристов, которые активно посещают эту страну в период с мая по октябрь. Спрос на направлении, конечно, массовым назвать нельзя, но он стабилен».

«В настоящее время в Исландию можно добраться только с пересадкой, поэтому появление прямых рейсов из Москвы – однозначно позитивная новость для туристов. Однако это направление нельзя назвать очень популярным, Исландия никогда не входила в топ посещаемых стран Европы по причине того, что путешествие в эту страну, как правило, всегда дороже, чем во многие другие европейские страны.

Средняя стоимость туров в Исландию составляет 3-4 тыс. евро, некоторые туры доходят и до 8 тыс. евро и более.

Все программы в Исландии связаны исключительно с посещением природных достопримечательностей этой страны. Поэтому в основном в эту страну отправляются в индивидуальные туры. Чаще всего это искушенные туристы старшего возраста, те, кто уже много где побывал, с хорошим достатком и сознательно стремится открыть для себя удивительную природу этой страны», - рассказали нам в пресс-службе туроператора BSI Group.

Наконец, в компании «Джаз тур» нам заявили, что «прямой рейс S7 определенно будет востребован, поскольку перевозчик представил хорошие тарифы, которые выгодно отличаются от стоимости перелетов со стыковкой. К тому же прямой рейс в целом лучше стыковочных. Думаю, мы будем работать с перевозчиком.

Что касается спроса на Исландию, то он хороший, объемы нас радуют».

/TOURBUS.RU