"Страна утренней свежести" позвала российских туристов не только отдыхать, но и лечиться

Южная Корея представила в Москве свои богатые возможности для медицинского и оздоровительного туризма

В ходе прошедшей на минувшей неделе в столице выставке MITT-2018 Национальная организация туризма Кореи (НОТК презентовала масштабный стенд площадью 150 кв.м., на котором были представлены новые программы путешествий по стране. Основная часть экспозиции была посвящена медицинскому туризму – направлению, которое уверенно набирает популярность среди россиян.

В 2017 году турпоток из России в Корею вырос более чем на 15% по сравнению с 2016 годом: страну посетили свыше 270 000 наших соотечественников. Отмечая эту тенденцию, Екатерина Лопухина, директор по маркетингу Московского представительства НОТК, заявила: «В этом году мы как никогда ощущаем растущий спрос на посещение Кореи от туроператоров и индивидуальных туристов. Поэтому мы представляем наши самые сильные направления: экскурсионный туризм, медицинский туризм, остров Чеджудо – жемчужина Восточной Азии».

«Зимние Олимпийские игры в Пхенчане - это очень сильный повод для того, чтобы узнать Корею, как туристическое направление. У нас есть красивое море, горы, множество мест для посещения семей с детьми, музеев и парков развлечений, фольклорных деревень. А кроме того, каждый регион Кореи славен своей национальной кухней», - говорит директор московского представительства НОТК, господин Канг Намгю.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются туры с экскурсионной программой (Сеул, Кенджу и др.) и отдыхом на море (о. Чеджудо, Пусан, Каннын). Кроме того, стабильный интерес туристов вызывает качественное медицинское обслуживание, а также шоппинг (особенно в сфере красоты и натуральной косметики).

Особое внимание на выставке было уделено развитию медицинского туризма: в MITT-2018 приняли участие представители более 20 клиник разных направлений. О своей работе и предлагаемых услугах рассказывали центры косметологии и пластической хирургии, крупные клинические больницы и хирургические центры, специализированные женские медицинские центры и клиники планирования семьи.

Среди представителей медицинских учреждений были известнейшие корейские врачи: г-н Че Бенг Гук, доктор медицинских наук, профессор медицинского факультета Университета Корё, заведующий отделением интенсивной терапии и отделением анестезиологии в больнице Анам Университета Корё, Сергей Ким, профессор Сеульского национального университета, доктор медицинских наук, представляющий международный центр медицинской помощи госпиталя Bundang, а также г-н Хан Юнг Ким, руководитель департамента международных отношений многопрофильного международного медицинского центра «Северанс».

Директор Корейского Центра по укреплению здоровья We Hospital г-н Донг Люл Ким, рассказывая о преимуществах и системном подходе в своей клинике, отметил: "Одновременно мы реализуем несколько программ. Health promotion (тестирование и терапия), программа Красоты (пластическая хирургия и косметические процедуры), программа Хорошего здоровья (гидротерапия) и программа медицинский СПА (массаж и оздоровление). Благодаря ним наша клиника стала популярной у российских пациентов» .

В дополнение к выставочной программе в посольстве республики Корея состоялся вечерний прием для встречи с корейскими туроператорами и представителями медицинских учреждений. В ходе мероприятия приглашенные гости смогли пообщаться с представителями НОТК и узнать о новых возможностях для медицинского туризма в Корее.

НОТК планирует и дальше развивать сотрудничество с Россией по увеличению туристического потока. «Мы уверены, что по результатам выставки Южная Корея станет еще более привлекательной страной для российских туристов.

Это удивительная и многогранная страна, где каждый найдет что-то свое: исторические достопримечательности и новейшие архитектурные здания, прогулки на фоне красивой природы по национальным паркам, возможность качественной диагностики и лечения, деловые связи и новые возможности для бизнеса», - подчеркивает Екатерина Лопухина.

/TOURBUS.RU