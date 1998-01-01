Новости Rixos Group хочет купить легендарный Mardan Palace Наши эксперты обсуждают новость о возможном «возрождении» еще недавно самого роскошного отеля турецкого Средиземноморья

У знаменитого турецкого отеля Mardan Palace, в строительство которого его бывший владелец Тельман Исмаилов вложил почти 10 лет назад около полутора миллиардов долларов, появился шанс вернуться к активной жизни, - сообщает АТОР. По информации ассоциации, холдинг Rixos Group может купить некогда роскошный отель, который с осени прошлого года фактически остановил работу. Под управлением Rixos Group сегодня находятся 29 отелей класса люкс в странах Европы и Ближнего Востока. Только в Турции под маркой Rixos работает 12 luxury-отелей. В комментариях турецким СМИ Феттах Таминджи, председатель правления сети отелей Rixos, подтвердил, что он изучает возможность покупки Mardan Palace и ведет переговоры по этому поводу. «Да, нас это интересует, но мы еще не закончили переговоры», – заявил Таминджи. По мнению турецких наблюдателей, вероятность того, что Mardan Palace войдет в состав Rixos Group, достаточна велика. Въездной туризм в Турцию восстанавливается, и с учетом запросов состоятельных клиентов еще один объект класса люкс цепочке Rixos придется явно «ко двору». Тем более, что купить такой объект будет проще, нежели строить подобную гостиницу с нуля. Напомним, что Mardan Palace был открыт в июне 2009 года легендарным «хозяином Черкизона» - бизнесменом Тельманом Исмаиловым (заочно арестован в России по подозрению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия) и назван в честь его отца – Мардана Исмаилова. Инвестиции в проект составили $1,4 млрд. Для декора отеля было использовано более 500 тысяч кристаллов, слоем золота покрыто около 10 тысяч квадратных метров поверхностей. На открытии гостиницы присутствовали тогдашний столичный мэр Юрий Лужков, а также приглашенные звезды - Шэрон Стоун, Ричард Гир, Пэрис Хилтон, Моника Беллуччи и другие. Однако позднее оказалось, что часть работ так и не была оплачена подрядчикам. Из-за дебиторской задолженности подрядчики работ, как и банки, предоставившие кредиты, обратились в суд. Судебные разбирательства длятся до сих пор. «О проблемах Mardan Palace нам известно, но мы относимся к ним спокойно, они никак не отразятся на российских туристах, по одной простой причине - их там практически нет, - заявил нам ранее Алексан Мкртчян, генеральный директор туристической сети "Розовый слон". - Он и раньше был не настолько уж востребован. Да, бронирования шли, но сейчас туристам уже не нужна показная роскошь, они стали ценить комфорт и уют, а на территории этого отеля даже толком зелени нет". Дмитрий Павлов, директор компании «Интраст Тур», комментируя нам новость о вероятной покупке отеля Mardan Palace компанией Rixos, отметил: «Не могу сказать, что эта новость очень важна для нашего рынка. Ну, станет на один luxury-отель в Турции больше. Если говорить о спросе, то одинаково хорошо запрашивают проживание в стандартных номерах и категории люкс. Май пользуется спросом, многие хотят поехать отдохнуть в Турцию в это время, также запрашивают и Кипр». В свою очередь, заместитель директора компании «Мегаполюс Турс» Ирина Быковская заявила нам: «Турция пользуется в этом году очень большим спросом, но не думаю, что покупка отеля Mardan Palace прибавит ей популярности - одним отелем больше, одним меньше. Турция сейчас очень сильно выигрывает в цене, если сравнивать ее с другими направлениями, в том числе и по отелям категории «люкс». Последнее время было достаточно непростым, поэтому многие наши клиенты смотрят сегодня прежде всего на стоимость тура». /TOURBUS.RU

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