Новости Вслед за «Аэрофлотом» Egypt Air также начал продажу билетов на рейсы Москва – Каир Ведущие туроператоры, за исключением TEZ Tour, пока что не готовы предлагать туры на Красное море с перелетом до египетской столицы

Египетская национальная авиакомпания, которая вслед за «Аэрофлотом» объявила о начале полетов из Москвы в Каир начиная с 12 апреля, в минувшую субботу уже начала продажу билетов. По информации египетского перевозчика, которого цитирует АТОР, максимальная стоимость билета на маршруте из Каира в Москву и обратно составит около 46 тыс. руб., минимальная - почти 22 тыс. руб. При этом перелет «Аэрофлотом» из Москвы в Каир обойдется несколько дешевле, чем на рейсах Egypt Air. Так, сейчас покупка билетов на рейсы «Аэрофлота» с датой вылета в Каир 11 апреля и возвращением в Москву 19 апреля обошлась бы в сумму около 22 тыс. рублей. При путешествии на рейсах Egypt Air с датой вылета 12 апреля и возвращением 19 апреля это было бы уже около 23,5 тыс. рублей. При этом, утверждает АТОР, авиабилеты на двоих из Москвы в Шарм-эль-Шейх на майские праздники с пересадкой через Каир на рейсах Egypt Air обойдутся в сумму от 72 тыс. рублей, в Хургаду – от 72,6 тыс. рублей. Перелет через Стамбул на эти курорты на двоих окажется на 8-10 тыс. дешевле. В то же время, несмотря на возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром, ведущие российские туроператоры пока не планируют формирование туров в Египет. Так, в пресс-службе туроператора Anex Tour сообщили, что «реализацию турпродукта на базе регулярной перевозки через Каир компания не планирует ввиду длительности трансфера до курортов и повышения стоимости пакетов. Мы готовы к возвращению Египта, со стороны принимающей компании подготовлено наземное обслуживание уже сейчас. Кроме того, туристы из Украины и Казахстана не приостанавливали посещение Египта, в связи с чем принимающие компании работают в полном объеме». В «Библио Глобусе» также подтвердили, что туры в Египет предлагать не будут, несмотря на открытие рейсов «Аэрофлота». «До открытия авиасообщения с курортами Египта у нас пока нет конкретных планов на направление. Турпродукт для россиян в настоящее время не предлагаем», — сообщили в пресс-службе туроператора. «Интурист» сообщает, что «на сегодняшний день компания изучает ситуацию и оценивает целесообразность на этом этапе начать формировать продукт. Решение еще не принято, так как нет полной информации об объёмах и стоимости возможных перелётов, кроме ближайших дат». «Две авиакомпании, которые осуществляют до 4-6 рейсов в неделю, – это очень малое количество, которое никак не может повлиять на распределение туристических потоков», — отметили в пресс-службе. Туроператоры Pegas Touristik и «TUI Россия» также не планируют пока что продавать туры в Египет с перелетом через Каир, - сообщает «Интерфакс». При этом единственным крупным туроператором, который повезет туристов в Египет в настоящее время, оказался TEZ Tour. Продажи туров в страну на базе регулярной авиаперевозки в Каир с последующим наземным трансфером на курорты уже стартовали. По словам PR-директора туроператора Ларисы Ахановой, которую цитирует «Интерфакс», стоимость тура в Хургаду продолжительностью семь ночей с проживанием в отеле 5* составит $1317 на двоих, в Шарм-эль-Шейх — $1495. В тур включена стоимость авиабилетов и трансфера на автомобиле или автобусе. Заезд в отели будет осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. «Люди звонят и спрашивают про Египет, но в конкретные бронирования это пока что не превращается. Возможно, на этой неделе ситуация поменяется», — отмечает при этом г-жа Аханова. /TOURBUS.RU

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