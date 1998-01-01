Новости Валюта в прошлом году подешевела, но туры все равно подорожали Исследовательская компания Ipsos Comcon представила анализ трат россиян на зарубежный отдых за последние годы

Данные о динамике средних затрат россиян на зарубежный отдых были презентованы в ходе закрытой аналитической сессии для иностранных участников форума и выставки MITT-2018 , сообщает АТОР. По данным, представленным исследовательской компанией Ipsos Comcon на выставке MITT, средняя сумма фактических трат россиян на отдых за рубежом (на последнюю поездку) составила в 2017 году 58 230 рублей. Это на 7% выше, чем в 2017 году (тогда средние затраты 1 россиянина на отдых за рубежом составили 54 230 р.). Из данных компании (исследование «Росиндекс 2017») следует, что по сравнению с 2015 годом средние затраты на зарубежный отдых в 2017-м (на 1 человека) выросли на 51%, по сравнению с 2014-м – на 55% и по сравнению с докризисным 2013 годом – на 67% (в этом году средняя сумма затрат на отдых за рубежом составила, по данным Ipsos Comcon, 34 977 р. на человека). Отметим, что рост цен на зарубежные поездки в 2017 году не коррелирует с динамикой средневзвешенного курса евро. При этом, по данным исследования, если во втором полугодии 2013 года 46% опрошенных домохозяйств оценивали свое материальное положение как «хорошее» (ответы «материальных затруднений не испытываю», «заработков хватает на все, кроме приобретения недвижимости» и «денег хватает на крупную бытовую технику»), то, по данным последнего замера, во втором полугодии 2017 года – только 33%. По данным компании, 52% выезжавших в 2017 году россиян путешествовали в течение 1,5-2 недель. Значимо выросла доля тех, кто путешествует 1 неделю (+6 %) и упала доля тех, кто путешествует больше двух недель (-5%). В отелях при этом останавливались 81% опрошенных, 19% останавливались в других типах объектов размещения. Максим Приставко, генеральный директор компании «Джет Тревел», комментируя нам результаты исследования, отметил: «Что касается роста цен на туры в 2017 году, мы этого не заметили. У нас ценовая политика кардинально не менялась, все осталось примерно на уровне прошлых лет. Так, в этом году средняя стоимость тура на весенние каникулы на одного человека составит примерно 700-800 евро». /TOURBUS.RU

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