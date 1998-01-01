Новости Малые города Италии – красиво, но дорого В Москве прошла презентация ассоциации «самых красивых малых городов Италии»

В Москве в ходе прошедшей на минувшей неделе выставки MITT-2018 прошла презентация ассоциации "Самые красивые малые города Италии" - I borghi piu belli d'Italia. Происходящее от немецкого Burg итальянское слово borgho (в академическом переводе - городок, посёлок, местечко) обозначает особый итальянский социокультурный феномен, который наиболее точно переводится словосочетанием «красивый малый город». Или - иногда - «городки-крепости». Ассоциация была создана в 2001 году по инициативе ANCI - Национальной ассоциации муниципалитетов Италии — именно Италия, как известно, имеет наибольшее число культурно-исторических памятников, входящих в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО (всего их в стране 53). Её главная цель - поддержка, сохранение и последующее существование - главным образом за счёт интереса и внимания к ним приезжих гостей - этих borgho, абсолютное большинство которых отнюдь не купается в деньгах и находится вдалеке от «натоптанных» троп и дорог, в том числе туристических. Аналогичные ассоциации существуют во многих странах — в частности, Франции, Германии, России (в российскую Ассоциацию малых туристических городов входит 13 членов). В итальянскую же на сегодня входят 273 borgho из всех 20 регионов Италии; наибольшее количество имеют Умбрия (27), Тоскана и Ломбардия (по 20). Её оргкомитет ежегодно выпускает солидный 600-страничный путеводитель по borgho всей Италии. Претенденты на членство в ассоциации отбираются по более чем девяноста критериям, но в общем они должны иметь, во-первых, обитаемый во всех отношениях исторический центр города - то есть не просто жилые дома, а всю связанную с ними инфраструктуру: магазины, кафе, офисы, медпункты и т. п. А во-вторых, этот центр города обязательно должен иметь гармоничную структуру в архитектурном плане (желательны старинные крепостные укрепления) и высокую сохранность имеющегося культурного наследия. Численность жителей решающего значения не имеет. 60% всех гостей, прибывающих в borghi, - граждане Италии, 40% - иностранцы, - рассказал представитель ассоциации «Самые красивые малые города Италии» Франческо Анжело Куккуредду. - Останавливаются туристы в таких городках на 4-5 дней, и именно там они могут лучше всего почувствовать очень специфический местный микрокосм. Или, лучше сказать, то, что называется «итальянскостью». Событийный календарь таких borghi очень богат и разнообразен, добавил синьор Куккуредду, он включает всевозможные фестивали, слёты, велопробеги, тематические ярмарки, экотуры, концерты, праздники местного вина и местных продуктов и т. п. У каждого borgho — свой календарь, и лишь две даты являются общими для всех. Одна — ночь романтики, или Международный день встреч всех влюблённых: его празднуют в первую субботу после летнего солнцестояния. Второй — первая суббота октября, когда юное поколение во всех до одного borghi показывают их гостям достопримечательности. Один из маршрутов по таким городкам — Grand Tour Renaissance Marche (8 дней/ 7 ночей) – представила Роза Мария Муско генеральный директор Borghi Italia Tour Network - эксклюзивного туроператора ассоциации. «Именно область Marche имеет, на мой взгляд, наибольшую степень концентрации этого итальянского «космоса», - темпераментно заявила синьора Муско. - Странствовать по ней - всё равно, что передвигаться внутри картины Рафаэля — он, как известно, родом из здешнего городка Урбино. Это и история, и фольклор, и дегустации». По мнению многих экспертов, поток из России на Апеннинский полуостров постепенно восстанавливается — в том числе на фоне растущего интереса массового туриста к российским малым городам. Рост такого интереса, безусловно, мог бы иметь место и в отношении малых городов Италии, но в ближайшие годы он вряд ли возможен: Borghi Italia Tour Network является фактическим монополистом в ценообразовании на данном направлении (стоимость недельного тура обычно составляет около 1000 евро), количество же платёжеспособных клиентов в России в ближайшие годы вряд ли вырастет. /TOURBUS.RU

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