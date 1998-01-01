Страна восточноафриканских пирамид выходит на российский туррынок

Исполнительный директор суданской туркомпании Mashansharti рассказал нашему порталу о программе по продвижению этого экзотическогоо направления в нашей стране

В рамках прошедшей на минувшей неделе выставки MITT-2018 корреспондент нашего портала встретился с исполнительным директором суданской туроператорской компании Mashansharti г-ом Мидхатом Махиром. В ходе встречи он рассказал нашему порталу о плане продвижения направления Судан на российском рынке.

Как рассказал г-н Махир, богатое историческое наследие его страны привлекает туристов со всех уголков мира. Так, здесь сохранились памятники древнеегипетской культуры, такие, как как руины пирамид между Нубийской пустыней и рекой Нил и священная гора Джебель Баркал – считается, что у подножия горы располагался древний город Куш. Неподалеку находятся руины 13 древнеегипетских храмов, включая храм бога Амона еще 12 храмов, а также руины нубийских дворцов. Не стоит забывать и о реке Вади-Мукаддам, чье уникальное русло реки оживает только в сезон дождей. Ну а живописными природными красотами здесь можно любоваться круглый год: зарослями папируса, акациевой рощей, величественными баобабами.

«Наше богатое историческое наследие не осталось без внимания, и в 2003 году древности, расположенные около Джебель-Баркала были внесены в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО» - отметил Мидхат Махир.

Судан остается пока новым и неизведанным направлением для российского туриста, В основном это направление пользуется спросом у путешественников-индивидуалов средних лет, которые сосредоточены на познавательном отдыхе. В этом году правительство Судана решило сделать акцент на привлечении более молодых и активных туристов. «У нас есть все необходимое для любителей спорта: прекрасное чистое море, пляжи, пустыня, живописные ландшафты и многое другое», - отметил г-н Махир.

Несмотря на то, что Республика Судан расположена в Восточной Африке и является арабской страной, никаких серьезных требований к туристам здесь, по словам собеседника, не предъявляется: «Мы очень открыты и рады гостям из России, у нас нет никаких особых требований к путешественникам. Но туроператорам стоит обращать внимание своих клиентов, что в мусульманских странах принято, чтобы женщины были скромны в одежде.Поэтому мы рекомендуем гостям не носить слишком открытую одежду, юбки и шорты не должны быть выше колена, а майки или рубашки должны иметь рукава».

Наш собеседник отметил, что желая увеличить туристический поток в страну, президент Судана Омар аль-Башир в марте этого года издал указ, согласно которому посольство в Москве должно оперативно и без промедлений выдавать туристические визы.

«В апреле этого года наша компания запланировала ряд ознакомительных туров для московских туропреторов. Мы хотим показать наши основные достопримечательности, рассказать о возможностях отдыха, чтобы в будущем они могли правильного работать с нашим продуктом» - отметил в завершение разговора наш собеседник.

Несмотря на то, что прямых авиаперелетов из Москвы в африканскую республику пока нет, туристы могут достаточно комфортнот добраться туда, выбрав один из рейсов авиакомпаний из ОАЭ, летающих в Россию - Emirates Airlines (рейсы в Порт-Судан, а также в Хартум), Air Arabia (в Хартум) или Fly Dubai (рейсы до Джубы).

/TOURBUS.RU