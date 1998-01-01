Новости Горячие новости Срок сдачи отчетности туроператорами истекает через месяц/ Французские эксперты устанавливают причины аварии на канатной дороге в Гудаури/ В Паттайе российская туристка спасла тонущего мужа

Срок сдачи отчетности туроператорами истекает через месяц Туроператоры должны до 16 апреля сдать в Ростуризм отчет об объемах реализованного турпродукта в 2017 году, сообщили Ассоциации туроператоров России. «При составлении отчетности туроператорам необходимо помнить, что речь в отчетности идет только о турпродукте, а не об отдельно оказанных услугах», — подчеркивает глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Как сообщают в ассоциации, отчетность туроператоров в сфере выездного туризма должна содержать: копию годовой финансовой отчетности за 2017 год, подписанную руководителем и заверенную печатью в одном экземпляре, сопроводительное письмо с контактной информацией туроператора, а также свод требований к отчетности в сфере выездного туризма. Сам отчет формируется путем заполнения специальной формы. Для заполнения формы туроператору надо посчитать количество договоров, заключенных с туристами на турпродукт, количество договоров с агентами на турпродукт, итоговое количество самих туристов, а также общую стоимость турпродукта для всех туристов. Кроме того, как напоминают в АТОР, туроператор должен будет предоставить в Ростуризм сведения о соблюдении компанией нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств за 2017 год, при этом размер соотношения собственных средств и принятых обязательств должен быть равен или больше 0,8. Также необходимо посчитать разницу платежеспособности туроператора (представляет собой расчетную величину, определяемую как сумма уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли отчетного года и прошлых лет, уменьшенная на непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет, по данным бухгалтерского учета). Французские эксперты устанавливают причины аварии на канатной дороге в Гудаури Международные эксперты французской компании Bureau Veritas, являющейся мировым лидером в области испытаний, инспекций и сертификации канатных дорог, прибыли в Гудаури и уже приступили к изучению причин крупной аварии, произошедшей 16 марта на одном из подъемников этого горнолыжного курорта Грузии. В результате этой аварии пострадали 11 человек — шесть граждан России, четверо граждан Украины и одна подданная Швеции. Из них шесть человек до сих пор находятся на лечении в клиниках Тбилиси. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии, вместе с ними в установлении деталей ЧП участвуют эксперты австрийско-швейцарской компании Doppelmayr, производителя этой канатной дороги, смонтировавшей ее в Гудаури, а также представители прокуратуры Грузии, Национального бюро экспертизы имени Самхараули и Агентства по техническому и строительному надзору Министерства экономики и устойчивого развития республики. Канатная дорога на вершине горы Садзели, предназначенная для опытных лыжников и сноубордистов, была смонтирована в Гудаури в 2007 году. В последний раз канатка была проверена в декабре 2017 года компанией CA International, которая представляет собой аккредитованный в Грузии орган инспектирования. "Это одна из десяти тысяч канатных дорог, которые наша компания смонтировала по всему миру. Конечно же, с нашей стороны все нормы безопасности были соблюдены. Сейчас необходимо подождать, пока вместе с властями мы не установим причину произошедшего, и уже потом сможем говорить о дополнительных деталях", — сказал представитель компании Doppelmayr в эфире телеканала "Рустави 2". В Паттайе российская туристка спасла тонущего мужа Россиянка спасла своего тонущего мужа, вытащив его из воды на пляже в тайской Паттайе, сообщает газета Bangkok Post. По данным издания, пятидесятилетний мужчина по имени Дмитрий Рыбин заплыл за буйки и по непонятным пока причинам начал тонуть. Жена вытащила его на пляж уже без сознания, однако несколько полицейских, вызванных на место происшествия, провели мужчине сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи, после чего он был отправлен в больницу. Как рассказал один из офицеров, он поспешил на место происшествия, услышав сообщение по полицейской рации. /TOURBUS.RU

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