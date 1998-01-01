Новости AZUR air поменяла руководство и устранила все претензии Росавиации Авиакомпания AZUR air и Росавиация сообщили подробности снятия ограничений на деятельность ведущей отечественной чартерной авиакомпании

Росавиация сняла ограничение срока действия сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании AZUR air. Таким образом, компания продолжит выполнять полеты после 20 марта, - сообщило сегодня ведомство. «Решение о снятии ограничений принято на основе комплексного анализа отчета авиакомпании об устранении недостатков, выявленных при проведении плановой проверки в январе 2018 года, заявки и документации ООО "АЗУР эйр» на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, а также результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года. ООО "АЗУР эйр" подтвердило устранение выявленных ранее замечаний и несоответствий требованиям воздушного законодательства», — говорится в сообщении регулятора. В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании нашему порталу подтвердили, что «перевозчик в полном объёме устранил несоответствия и недостатки, выявленные регулятором в результате проверки деятельности авиаперевозчика. Все рейсы, запланированные в период с 20 марта, будут выполняться в штатном режиме, в соответствии с требованиями заказчика. Компания полностью готова продолжить свою операционную деятельность в соответствии с имеющейся полётной программой. В настоящее время перевозчик завершает подготовку к весенне-летнему периоду, завершает формирование летней программы полётов, готовится к увеличению парка воздушных судов». Напомним, что в начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air до 20 марта. Решение было принято после проведенной в декабре проверки, по итогам которой регулятор выявил "несоответствия и недостатки" поддержания летной годности самолетов компании и организации летной работы. Позднее Росавиация требовала от перевозчика остановить после 19 марта бронирование билетов по договорам с туроператорами и продажи собственных билетов. Кроме того, комиссия при Минтрансе РФ отказывалась выдавать AZUR air допуски к рейсам по популярным туристическим маршрутам, в том числе в Анталью, Гоа, Канкун, Барселону, Варадеро, Пунта-Кану. Одновременно пресс-служба перевозчика сообщила нам о назначении Юрия Стогния на должность генерального директора компании. Как отметили в авиакомпании, «приоритетами нового руководителя станут обеспечение динамики развития и повышение эффективности работы компании, поддержание высокого уровня безопасности полётов и качества услуг, предоставляемых пассажирам». Сообщается, что новый руководитель компании Юрий Стогний окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации и Московский институт инженеров гражданской авиации. До апреля 2016 года, являясь действующим пилотом, он работал на командно-лётных, инспекторских должностях в гражданской авиации, возглавлял лётное подразделение авиакомпании AZUR air в Красноярске. С апреля 2016-го по март 2018-го являлся генеральным директором авиакомпании «Турухан» (группа «ЮТэйр»), где проявил себя эффективным топ-менеджером. Наконец, авиакомпания сообщила, что приняла решение о начале процедур по переводу существенного количества своих самолётов в Государственный реестр воздушных судов Российской Федерации. Уже подана заявка в Росавиацию на регистрацию в национальном реестре двух самолётов Boeing 767-300, планирующихся к поступлению в парк авиакомпании в течение весны 2018 года. Всего в течение текущего года планируется перевод под российскую регистрацию порядка десяти лайнеров. На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии. После вступления в российский реестр на фюзеляже самолётов вместо префиксов VP- и VQ-, обозначающих регистрацию в Бермудах, пассажиры увидят префикс RA-, а процедуры проверки летной годности воздушных судов перейдут от иностранных специалистов в российские центры сертификации экземпляра воздушных судов и Росавиацию. Кроме того, включение самолётов в национальный реестр должно принести авиакомпании определенный экономический эффект. «На наш взгляд, сегодня в России уже созданы условия, позволяющие безболезненно начинать перевод воздушных судов иностранного производства под российскую юрисдикцию. Безусловно, мы как первопроходцы в вопросах массового перевода парка воздушных судов в национальный реестр будем ожидать от отраслевого регулятора, Росавиации, помощи в решении этих задач. Уверены, что совместными усилиями заложим хороший фундамент в вопросах формирования полноценного государственного реестра воздушных судов», - отметил Юрий Стогний. Напомним, что AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания России. Стратегическим партнером является туроператор Anex Тour. Парк перевозчика состоит из 20 воздушных судов, в том числе восьми Boeing-757-200, семи Boeing-767-300 и пяти Boeing-737-800. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour. /TOURBUS.RU

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