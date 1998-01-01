Новости «Важнейшее из искусств» будет развивать российский туризм Дирекция международного туристического конгресса «Россия вдохновляет» провела в столице круглый стол «Региональный placement: опыт и перспективы продвижения территорий с помощью кино»

12 марта в Москве состоялся круглый стол «Региональный placement: опыт и перспективы продвижения территорий с помощью кино». Мероприятие прошло в рамках деловой программы Международной туристической выставки «Интурмаркет». Инициаторами события выступила дирекция Международного туристического конгресса «Россия вдохновляет», который второй год подряд будет проходить в Ростове-на-Дону. Главными темами для обсуждения стали развитие туристской привлекательности регионов с помощью киноиндустрии и определение путей взаимодействия органов власти и киносообществ. «Привлечение туристов за счет позиционирования территорий в кино – известная мировая практика, применение которой в России открывает новые возможности для улучшения экономики регионов. Значимым региональным проектом является строительство кинокластера на территории Ростовской области, в проектировании которого заранее было учтено использование киносъемочных территорий для работы с туристами. Развитие новых направлений, таких как кинопроизводство, имеет синергический эффект для смежных отраслей. Таким образом повышается естественный интерес к региону у туристов и решается поставленная губернатором задача по диверсификации бюджетных поступлений. Мы понимаем, чего ждут кинематографисты от местных властей. Для этого мы готовы решать инфраструктурные вопросы и обеспечить их всем необходимым для осуществления кинопроизводственного процесса на местах, что в существенной мере позволит сократить прямые расходы», - рассказал заместитель министра экономического развития Ростовской области Евгений Мамичев. Участники круглого стола на примере опыта Калининградской области в нашей стране и опыта Китая обсудили, как работает возмещение затрат на кинопроизводство (рибейты), и в каких ситуациях применение данного инструмента может быть максимально эффективным. Например, привлечение иностранных съемочных групп и кинопроектов и развитие совместного кинопроизводства (co-production). «Кино всегда было, есть и будет самым сильным инструментом продвижения самых разных сообщений в общество. Кино доверяют. И, конечно, для продвижения регионов и развития туризма кино является одним из самых доступных и эффективных инструментов. Властные структуры наконец-то начинают это понимать и принимать. Дальний Восток, Ростовская, Ярославская и Тверская области, Краснодарский край и Крым — яркие тому примеры. Но при всем желании регионов развивать местную киноиндустрию многие чиновники не знают, с чего начать, или даже хуже - начинают явно не с тех оргвопросов, поэтому и не видят отдачи от процессов. Сейчас, на подъеме киноотрасли, как никогда важен прямой диалог власти и киносообщества», – комментирует кинопродюсер и режиссер Алексей Петрухин. Среди экспертов на круглом столе также выступили министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Азамат Галин, генеральный директор ООО «Кино Дон» и руководитель проекта «Кинокластер Дон» Николай Бузовкин, председатель фонда «Совет меценатов» (Ярославская область), директор отеля «Иоанн Васильевич», кинопродюсер Александр Седухин, режиссёр, актёр театра и кино Сергей Гинзбург и другие. Также в рамках круглого стола был затронут вопрос событийного туризма и кино. «Проведение международных кинофестивалей является мощным магнитом для привлечения туристов. В Ростовской области при поддержке региональных властей ежегодно проходит Международный фестиваль мотивационного кино BRIDGE of ARTS, на который приезжают не только представители профессионального киносообщества из более чем 30 стран мира, но и любители кино в качестве обычных туристов», - пояснил кинопродюсер, генеральный продюсер Международного фестиваля мотивационного кино BRIDGE of ARTS Фёдор Крат. По итогам обсуждения эксперты выявили ряд регионов, обладающих потенциалом для развития кинопроизводства и, как следствие, кинотуризма. «Нами создается Союз развития туризма в РФ, участниками которого являются 10 регионов нашей страны. Будем договариваться с руководством этих регионов, чтобы объединить усилия. Каждый регион обладает своими возможностями: природным ландшафтом, инфраструктурой, что привлекательно для съемок отечественных фильмов. Тут важно создать еще и экономические условия. Может быть, пойдет речь о какой-то законодательной инициативе. Сейчас я веду переговоры с экспертами индустрии, чтобы понять, какие нужны исходные данные. Дальше это, прежде всего, общение с руководством регионов, а на федеральном уровне — консультации с Министерством культуры и с Министерством экономического развития, чтобы создать наиболее удачные и благоприятные условия для работы. То, что противников не будет, я уверен», - делится планами с участниками круглого стола «Региональный placement: опыт и перспективы продвижения территорий с помощью кино» заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму, депутат Государственной Думы РФ Сергей Кривоносов. В контексте влияния кинопроизводства на увеличение турпотока важным было замечание председателя правления ФРОС Region PR, основателя федеральных туристических премий Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир» и «МедиаТур» Геннадия Шаталова: «Кино снимается во многих городах нашей страны, и этот факт еще не научились использовать для продвижения своих территорий: не создаются туристические маршруты и экскурсионные программы по местам съемок, а если и создаются, то не продвигаются и не позиционируются. Редко в каком буклете для туриста можно встретить информацию о том, что в этом городе снимался такой-то фильм. Сейчас для территории мало стать местом съемок для фильма, необходимо этот факт и действо профессионально продвигать в интересах территории». Что касается регионального плейсмента в чистом виде, здесь главным инструментом выступает поддержка авторского и документального кино, а также стимулирование создания качественного медиаконтента для продвижения территорий. К успешным примерам можно смело отнести фильм режиссера Антона Ланге «Хребет», фильм «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова, фильм «Каюры» режиссера Максима Арбугаева, который также был в числе участников круглого стола. На март-сентябрь дирекцией проекта «Россия вдохновляет» планируется проведение еще ряда круглых столов и профессиональных и образовательных сессий. Ближайшее событие, Международный туристический конгресс «Россия вдохновляет», состоится 30-31 марта в Ростове-на-Дону. Также в марте стартует сбор заявок на участие в конкурсе фильмов о туризме и путешествиях, финал которого пройдет в рамках Фестиваля туристического кино «Россия вдохновляет!» 22-24 августа в Ростове-на-Дону. /TOURBUS.RU

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