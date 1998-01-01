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«Ата Визион Здоровье» хочет занять 25% российского рынка выездного медицинского туризма

В Москве прошла презентация третьего по величине турецкого игрока на рынке медицинского и лечебно-оздоровительного туризма

Эксперты компании «Ата Визион Здоровье» прогнозируют 70%-ный рост рынка выездного медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в России в 2018 году на турецком направлении, - было заявлено в ходе первой презентации в Москве турецкой компании, специализирующейся на медицинском и лечебном туризме.

Третий по величине турецкий игрок на рынке медицинского и лечебно-оздоровительного туризма – «Ата Визион Здоровье» – к началу марта заключил на начало марта 2018 года более ста соглашений с российскими туроператорами.

Ожидается, что в ближайшие три года свыше одного миллиона россиян выберут Турцию для медицинского и лечебно-оздоровительного туризма.

Турция занимает третье место в мире по количеству иностранных пациентов согласно отчету Глобального альянса по трудовым ресурсам здравоохранения. На долю страны приходится 12,2% от всех медицинских туристов в мире – около полумиллиона человек ежегодно.

Как было отмечено в ходе презентации, в Турции сегодня функционирует свыше 30 тыс. медицинских учреждений и около 1500 термальных источников. С помощью компании «Ата Визион Здоровье» россияне смогут пройти лечение или реабилитацию в любом из них.

В планах компании - занять 25% российского рынка медицинского туризма к 2023 году.

Средний чек двухнедельного оздоровления в Турции составляет около $1400, что на 35-40% ниже конкурентных предложений традиционных европейских направлений медицинского туризма. При этом пакетные предложения на турецкое направление сформированы по принципу «все включено», благодаря чему россияне могут сэкономить значительные средства.

Ключевые направления работы «Ата Визион Здоровье»:

Лечебно-оздоровительный туризм в Турции – организация лечения в ведущих клиниках страны, оказывающих квалифицированную помощь по всем направлениям современной медицины, включая лечение с использованием технологии CyberKnife (Кибернож) и роботических технологий.

Термальный туризм в Турции – посещение термальных курортов с целью скорейшего восстановления после лечения или оздоровления организма. На сегодняшний день Турция входит в топ-7 стран по количеству и разнообразию термальных источников. По лечебным свойствам местные источники находятся на первом месте в мире.

Они оказывают оздоровительное действие при таких заболеваниях как артрит, ревматизм, заболевания мышечных тканей, проблемы в области ортопедии и неврологии, осложнения после переломов и операций, спортивные травмы, кожные и гинекологические заболевания.

«Ата Визион Здоровье» сотрудничает с лучшими клиниками и термальными курортами Турции. Дополнительно компания предоставляет своим клиентам туристические услуги: бронирование авиабилетов, получение визы, резервирование гостиницы или гостевого дома, трансфер, услуги переводчика и личного помощника, помощь в организации досуга.

Интересно, что в 2017 году «Ата Визион Здоровье» и Катар заключили соглашение о программе оздоровления граждан Катара, объем которой оценивается в $10 млрд.

/TOURBUS.RU