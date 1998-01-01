Новости Консульство Великобритании в Петербурге закрывается, в Екатеринбурге – продолжает работу Наши эксперты обсуждают, как скажется на турпотоке в Британию и процедуре выдачи виз закрытие петербургского консульства

Как сообщил в субботу МИД РФ, вызванному 17 марта в МИД России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу была передана нота о том, что "в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта российской стороной приняты ряд решений». Так, объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского совета «в связи с неурегулированностью его статуса». Между тем опрошенные нами представители турбизнеса города на Неве уверены, что процедура получения виз в Великобританию из-за предполагаемого закрытия консульства страны в Петербурге практически никак не изменится. Дело в том, что действующее в Петербурге с 1994 года консульство в последнее время выполняло больше представительских и культурных функций, вопросам туризма уделяя не так много внимания. Во всяком случае, само консульство выдачей виз непосредственно россиянам перестало заниматься еще с 2009 года - с тех пор вопросы выдачи разрешений на въезд решают визовые центры, через которые львиная доля туристов и получает соответствующие визы. «Какого-либо значительного ущерба от закрытия петербургского консульства Великобритании я не вижу, - заявил по этому поводу председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. – Для большей части туристов ничего не изменится, поскольку самый главный вопрос, визовый, решается не в Петербурге, а в посольстве Великобритании в Москве. С учетом того, что получение британской визы никогда не было простым, возможно, количество желающих отправиться в эту страну несколько и снизится, но это снижение не будет носить принципиального характера». Примерно в том же духе рассуждают и эксперты. «Само по себе направление никогда не было массовым и, в основном, используется либо индивидуальными туристами, либо как экскурсионное для не слишком большого числа групп, - говорит Игорь Воеводский, руководитель агентства путешествий «Эклектика». – Оно достаточно дорогое и по понятным причинам (в том числе и по причине непростой процедуры получения виз) не так востребовано, как многие другие европейские. Поэтому закрытие консульства на объемы выездного турпотока вряд ли существенно повлияют – на нем больше сказываются другие факторы». «Документы на британскую визу, как правило, сейчас подаются в соответствующий визовый центр и отправляются в Москву, срок рассмотрения составляет до трех недель, – констатирует директор Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова. – Поэтому закрытие консульства Великобритании в Петербурге на процессе получения виз вряд ли скажется. Вместе с тем с сожалением можно отметить, что сам этот факт носит явно негативный характер и означает ухудшение отношений между странами в разных сферах, включая и туризм». Между тем Визовый центр Великобритании в Санкт-Петербурге продолжает прием и выдачу документов, сообщается на сайте центра. "В связи с высылкой из России 23 британских дипломатов, спешим сообщить, что визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме, речь идет о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге, что никак не влияет на оформление виз", — говорится в сообщении центра. "Возможно, произошедшее повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому мы рекомендуем начинать оформление заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки", — предупреждают в визовом центре. В то же время Генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге продолжает работать, сообщил сегодня агентству "Интерфакс-Урал" заместитель генерального консула Великобритании Мэттью Осборн. "Генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге открыто. Премьер-министр Тереза Мэй четко обозначила, что у нас нет разногласий с россиянами и шаги, которые были предприняты Великобританией, не нацелены на предотвращение контактов между народами обеих стран. Российское государство обязано исполнить свои международные обязательства и понести ответственность за свои поступки", — отметил г-н Осборн. В свою очередь сотрудник генконсульства Великобритании в Екатеринбурге уточнил, что режим работы генконсульства и численность сотрудников не изменилась. Отметим, что, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, в прошлом году в Великобританию россиянами было совершено 134,2 тыс. турпоездок. Это на 27,6% больше, чем в 2016 году. В свою очередь, руководитель управления по туризму Великобритании Visit Britain в России и Восточной Европе Татьяна Хорешок сообщала, что за январь – сентябрь 2017 года Британию посетило 166 тыс. россиян, что на 44% выше аналогичного периода 2016 года. За этот период траты российских туристов составили 141 млн фунтов, на 59% выше по сравнению с тем же периодом 2016 года. /TOURBUS.RU

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