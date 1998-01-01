На Тверской земле открылись Императорский дворец, музеи мармелада и «волжской Атлантиды»

В Москве прошла презентация туристических новинок Тверской области — единственной области России, имеющей специализированное Министерство туризма, - сообщает наш корреспондент.

Вся территория Тверской области — самой большой по площади в Центральной России - теперьразделена на девять «туристических» регионов - «Города вдохновения» (Тверь, Торжок, Старица, Кувшиново и их окрестности), «Конаковская Ривьера», «Селигерия» (Осташков, Селижарово, исток Волги), «Русская провинция» (Кимры, Калязин, Кашин, Красный Холм, Кесова Гора, Бежецк и др.), «Земля воинской славы» (Ржев, Зубцов, Белый), «Рыбацкая сторона» (Весьегонск), «Тверская Венеция» (Вышний Волочёк, Удомля, Фирово, Бологое), «Заповедник времён (Торопец, Адреаполь, Нелидово) и «Тверская Карелия» (Лихославль, Рамешки, Максатиха, Спирово).

Сложившаяся ещё в XVIII веке специфика Тверской области, «надетой» на главную дорогу Европейской России (трассы М10 и М11) из Москвы в Петербург — её транзитный характер. Большая часть туристов (турпоток в 2017 году - 1, 5 млн. чел.), посещают его проездом. Отсюда главная задача тверского туризма: не только - по возможности - задерживать на максимально возможный срок на своей территории проезжего туриста, но и заставить его будущем специально посетить регион.

«Для знакомства туроператоров и журналистов с нашими туристическими новинками до конце весны нынешнего года будет проведено пять информтуров», - рассказала начальник отдела продвижения и маркетинговой поддержки развития туризма Министерства туризма Тверской области Валерия Данилова, -

Главная туристическая новинка тверского региона 2017 года — открывшийся в декабре после многолетней реставрации Императорский дворец (ранее он был известен как Тверской путевой дворец). Дворец с двумя павильонами был построен во второй половине XVIII века П. Никитиным и перестроен в начале следующего века знаменитым Карлом Росси для «Екатерины III» — сестры Александра I Великой княгини Екатерины Павловны.

Во дворце — как и до реставрации — размещается Тверская областная картинная галерея. Главной приманкой для туриста является не только богатейшее собрание картин и скульптуры, но и возрождённые роскошные интерьеры императорской резиденции, в которой останавливались многие русские самодержцы (стоимость входного билета — 250 руб.).

«Сегодня мы, в числе прочего, заняты и тем, чтобы сделать удобным посещение дворца для организованных групп туристов с круизных теплоходов — именно в Твери их первая на Волге стоянка, - рассказала учёный секретарь галереи Мария Шувалова. - Летом нынешнего года музейный комплекс должен дополнить воссозданный Дворцовый сад».

Реставрация ансамбля прилегающей ко дворцу площади будет завершено после окончания воссоздания главной святыни тверской земли — взорванного в 1935 году Спасо-Преображенского собора.

Другая новинка — открывшийся в минувшем июле в посёлке Лочкино Лихославльского района Музей мармелада — один из первых в России. «После открытия нас посетило уже более 4 тыс. человек — рассказал директор музея Георгий Васьков. - В музее, который включает в себя также дегустационную площадку и магазин, можно попробовать любой из 42 выпускающихся видов мармелада. Также можно принять участие в мастер-классе по изготовлению мармелада и, разумеется, тут же отведать результат!».

Новый импульс работе туристами должно придать открытие новых корпусов мармеладной фабрики, которое состоится в 2019-20 гг.

Главную туристическую новинку «Тверской Атлантиды» - города Калязина — представила директор туристической фирмы «Компания Пилигрим» Елена Михасик.

«Музей «Волгари», - рассказала она, - располагается в заречной части Калязина, прямо на территории речной пристани, куда заходят большие и малые круизные теплоходы.

В музее можно увидеть макеты всех речных судов, которые когда-либо ходили по Волге – от «расшивы» и «туера» до колёсного теплохода, «Метеора» и «Ракеты», а также уникальный макет «старого» Калязина и редчайший экземпляр аэрофотосъемки Калязина, сделанной немецким самолётом-разведчиком в годы Великой Отечественной войны, спасательные круги и якоря с кораблей, и даже капитанский «штурвал желаний»».

Колорита экскурсии добавляют подлинные плакаты советского времени и действующий патефон с пластинками и песнями о Волге и о теплоходах.

В музее можно совершить и уникальную интерактивную экскурсию по «тверской Атлантиде» - имитации дна Угличского водохранилища, с точным расположением домов, монастырей и улиц затопленного старого Калязина. В специальном «торговом ряду» можно познакомиться с промыслами старого Калязина — до затопления он был известен валяльным, башмачным, кружевным и швейным ремёслами.

Туристов также ждут мастер-классы: ностальгический — разделка вяленой плотвы, и романтический — изготовление символического бумажного кораблика, который заиемотправляется в большое путешествие по Волге.

/TOURBUS.RU