Новости «Взбесившийся подъемник» в Гудаури покалечил туристов из четырех стран Четверо россиян, а также туристы из Швеции, Украины и Грузии пострадали в результате серьезной аварии на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури

Не менее десяти человек пострадали в Гудаури, где вышла из строя кресельная канатная дорога. Как сообщает «Интерфакс», после неожиданного отключения электроэнергии кресла с поднимавшимися лыжниками скатывались по канату и врезались друг в друга, в результате чего люди падали с высоты на снег. В результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, которые сразу же были доставлены в местную клинику неотложной помощи, сообщил в эфире телеканала "Имеди" министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко. "К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют особого внимания — это гражданин Украины, у которого сломана рука и раны на голове, второй пациент из Швеции — беременная женщина, у которой боли в области спины", — сказал г-н Сергиенко. По словам министра, этих двух пациентов в ближайшее время на реанимобилях доставят в Тбилиси. Среди пострадавших, которые пока остаются в клинике, четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии, "Компания развития горных курортов" уже связалась с компанией Doppelmay, которая производит эти канатные дороги, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт и чтобы они прислали экспертов для установления причины аварии. При этом отмечается, что компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших. Сообщается также, что в Гудаури уже выехал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который на месте ознакомится с ситуацией. Между тем, в компании "Энерго про-Джоржиа" опровергли информацию о том, что авария на канатке могла быть вызвана отключением электроэнергии, там заявили журналистам, что на курорте Гудаури "никакого аварийного отключения электроэнергии или изменения параметров напряжения не было". В связи с происшедшим МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта". Отметим, что Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов. Любительское видео аварии в Гудаури /TOURBUS.RU

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