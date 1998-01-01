Россия VS Британия: как политический кризис скажется на туристах

Туроператоры, АТОР и посольство Великобритании в Москве прокомментировали, сказалось ли обострение российско-британских отношений на российском турпотоке и процедуре выдачи виз

Напряженность в политических отношениях между Россией и Британией не отразилась на российских туристах, сообщил сегодня АТОР со ссылкой на ряд туроператоров.

Как напоминает АТОР, ранее Великобритания сообщила о намерении выслать 23 российских дипломата, а также усилить таможенную проверку россиян, прилетающих в страну. Шаг был предпринят в связи с расследованием т.н. «дела Скрипаля». В СМИ возникли предположения, что напряженные отношения между двумя странами могут негативно отразиться на визовом режиме и, как следствие, на туристическом потоке из России в Великобританию

Между тем, опрошенные АТОР туроператоры сообщают, что на данный момент никаких негативных изменений в процессе выдачи британских виз не произошло. Туристы по-прежнему отправляются на отдых в страну, запросов на аннуляции туров не происходит.

«Понижения спроса за последние два дня, как по турпоездкам, так и по образовательным турам в Великобританию, не наблюдается. Некоторые агентства, забронировавшие туры на ближайшие даты, выражают свои опасения относительно предстоящих вылетов, но не более. Аннуляций нет», - сообщили представители туроператора BSI Group/ одного из ведущих игроков на британском направлении. В компании также отметили, что офис компании в Лондоне не сообщал ни о каких дополнительно введенных мерах контроля в отношении граждан России по прилету в Лондон.

В свою очередь менеджер отдела продаж компании «ТурТранс Вояж» Овчинникова Анастасия в разговоре с представителем нашего портала отметила: «Нам поступало несколько звонков от клиентов, которые спрашивали не повлияет ли ситуация с Великобританией на их поездки. Мы оперативно устранили все сомнения и разрешили ситуация. Никаких отмен туров у нас не было, наоборот спрос хороший и глубина продаж охватывает уже все лето».

В то же время Мария Шаширина, менеджер отдела продаж компании Voyage Maximum сообщила нам: «Нам никаких тревожных звонков от клиентов не поступало. Сложившаяся ситуация между странами на спрос никак негативно не повлияла.

Наоборот, мы заметили прирост порядка 10% по сравнению с прошлым годом. Мы продаем не только туры в Англию на лето, но уже работаем с запросами на осень».

На сегодняшний день во всех визовых центрах российские туристы проходят процедуру получения виз в штатном режиме, получая туристические визы в большинстве случаев на срок от 6 месяцев до двух лет. Документы на оформление виз также принимаются в штатном режиме, сообщают туроператоры.

В посольстве Великобритании тем временем сообщают, что ситуация с визами для россиян не изменится и в дальнейшем.

«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», - сообщается на странице в Facebook посольства

Отметим между тем, что вчера британский МИД официально предупредил своих туристов об опасности поездок в Россию и призвал их быть осторожными во время пребывания в нашей стране на фоне обострения отношений между двумя странами.

/TOURBUS.RU