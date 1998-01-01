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16 марта
Как прошел MITT-2018?

Участники завершившейся юбилейной международной выставки «MITT. Путешествия и туризм» поделились своим мнением о работе крупнейшего туристического форума страны


Юбилейная 25-я выставка «MITT. Путешествия и туризм» завершила вчера свою работу в московском Экспоцентре. По мнению подавляющего большинства участников и гостей, нынешняя выставка вновь, после нескольких лет «затишья» на фоне финансовых и политических кризисов, стала заметным событием тубизнеса международного масштаба – как по числу участников, так и по количеству посетителей.    

Достаточно сказать, что в этом году в  MITT принимают участие почти две тысячи компаний из более чем 180 стран и регионов мира.  При этом число новых участников в этом году  превысило две сотни. Общая площадь залов  экспозиции  составила 43 тыс. кв. м. При этом, по предварительным оценкам,  в этом году выставку посетили более 25 тыс. гостей, 90% из которых были профессионалами туристической индустрии.

А вот что думают о прошедшей юбилейной  международной выставке ее участники:

 

Энтони Каруана директор московского представительства Мальтийского управления по туризм: 

-MITT в этом году прошел просто отлично. На нашем стенде представлен ряд компаний-партнеров, от них мы слышали только положительные отзывы, все очень довольны результатами. Было много бизнес-встреч не только с представителями московских компаний, но и из регионов. Стоит отметить, что в прошлые годы MITT посещало гораздо меньше специалистов из регионов, выставка становится все более популярной и привлекает новых людей.

Мы заметили высокий интерес к Мальте, поэтому ждем увеличение туристического потока.

 

Михаил Корнышев, исполнительный директор компании «НИКА»:

- MITT-2018 прошел гораздо активнее, чем в прошлом году. Было очень много посетителей, а отличительной чертой этого года стало увеличение числа новых турагентов. При этом, конечно, качество встреч мы сможем оценить только через пару месяцев.

 

Ксения Кобякова директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ

- Свыше  трех млн туристов со всего мира посетило Израиль в прошлом году, из них 400 тысяч - россияне.

Россия - один из самых важных рынков и не случайно, что в этом году мы отмечаем 20-летний юбилей нашего присутствия и участия в выставке МИТТ.

Каждый год мы стараемся улучшить нашу работу на российском рынке, отслеживаем последние тенденции и новшества индустрии.  Мы надеемся, что этот год, который уже стал знаковым потому что в этом году государству Израиль исполнится 70 лет, станет успешным для туристической индустрии.

  

Аида Дбар,  директор турфирмы "ШПАРА", Абхазия:
- Самое ценное, что есть, на мой взгляд, в этой выставке - это атмосфера творческого общения -  коллегами, с представителями власти, и, главное, с потенциальными клиентами. Хотя я в туризме уже много лет, на MITT приехала в первый раз и вижу, что всё то, что я слышала о ней хорошего, оправдывает мои ожидания

Нил Баллестерос, глава отела маркетинга в странах Европы Государственного департамента по туризму Филиппин:

- На нашем стенде находились многочисленные представители филиппинских принимающих компаний и туроператоров. Благодаря участию в этой туристической выставке они смогли найти новые бизнес-контакты и успешно реализовывать свой продукт. 

Мы очень рады возможности представить наше направление на выставке MITT-2018.  Мы планируем увеличить наше присутствие на российском рынке и увеличить туристический поток из вашей страны.

Мы любим жизнь и были счастливы поделиться нашей радостью с гостями".

 

Александр Виходет менеджер отдела продаж и маркетинга компании Sport Village Tour:

- В этом году выставка прошла очень успешно. Было очень много полезных встреч, а также посетителей, заинтересованных в направлении Греция.  Стоит отдельно отметить, что Управление по Туризму Греции приложило много сил, чтобы анонсировать свое присутствие на этом событии.

Если сравнивать MITT-2018 с выставкой прошлого года, то в прошлом году у нас было больше индивидуалов, сейчас к нам приходило больше представителей агентств, что, безусловно, тоже прекрасно.

 

Александр Давыдовгендиректор компании Best Way, Кыргызстан – Казахстан: 

- Мы присутствуем на выставке MITT в третий раз, и нашей фирме, занимающейся продвижением на туристический рынок побережья озера Иссык-Куль, эта выставка становится всё более полезной. 70% наших клиентов - граждане Казахстана, но количество едущих к нам россиян с каждым годом растёт. И удивительнее всего, что это не только помнящие времена СССР люди старшего поколения, но и молодёжь, просто «одержимая» активным отдыхом вообще и походами по горам южнобережья Иссык-Куля в частности.


Равшан Мамадалиев, директор по продажам Dolores Travel Group,   Узбекистан:
- В последние годы руководство нашей страны очень много делает для развития туризма - например, недавно были отменены таможенные декларации при въезде  в Узбекистан. И для этого развития, для продвижения направления MITT очень полезен. Все последние годы прирост российских туристов у нас составлял 10 - 15%.

Я уверен, что он будет  больше, как только снизятся цены на авиаперелёт до Ташкента 

/TOURBUS.RU


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