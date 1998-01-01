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16 марта
Как прошел MITT-2018?
Участники завершившейся юбилейной международной выставки «MITT. Путешествия и туризм» поделились своим мнением о работе крупнейшего туристического форума страны
Юбилейная 25-я выставка «MITT. Путешествия и туризм» завершила вчера свою работу в московском Экспоцентре. По мнению подавляющего большинства участников и гостей, нынешняя выставка вновь, после нескольких лет «затишья» на фоне финансовых и политических кризисов, стала заметным событием тубизнеса международного масштаба – как по числу участников, так и по количеству посетителей.
Достаточно сказать, что в этом году в MITT принимают участие почти две тысячи компаний из более чем 180 стран и регионов мира. При этом число новых участников в этом году превысило две сотни. Общая площадь залов экспозиции составила 43 тыс. кв. м. При этом, по предварительным оценкам, в этом году выставку посетили более 25 тыс. гостей, 90% из которых были профессионалами туристической индустрии.
А вот что думают о прошедшей юбилейной международной выставке ее участники:
Энтони Каруана директор московского представительства Мальтийского управления по туризм:
-MITT в этом году прошел просто отлично. На нашем стенде представлен ряд компаний-партнеров, от них мы слышали только положительные отзывы, все очень довольны результатами. Было много бизнес-встреч не только с представителями московских компаний, но и из регионов. Стоит отметить, что в прошлые годы MITT посещало гораздо меньше специалистов из регионов, выставка становится все более популярной и привлекает новых людей.
Мы заметили высокий интерес к Мальте, поэтому ждем увеличение туристического потока.
Михаил Корнышев, исполнительный директор компании «НИКА»:
- MITT-2018 прошел гораздо активнее, чем в прошлом году. Было очень много посетителей, а отличительной чертой этого года стало увеличение числа новых турагентов. При этом, конечно, качество встреч мы сможем оценить только через пару месяцев.
Ксения Кобякова директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ
- Свыше трех млн туристов со всего мира посетило Израиль в прошлом году, из них 400 тысяч - россияне.
Россия - один из самых важных рынков и не случайно, что в этом году мы отмечаем 20-летний юбилей нашего присутствия и участия в выставке МИТТ.
Каждый год мы стараемся улучшить нашу работу на российском рынке, отслеживаем последние тенденции и новшества индустрии. Мы надеемся, что этот год, который уже стал знаковым потому что в этом году государству Израиль исполнится 70 лет, станет успешным для туристической индустрии.
Аида Дбар, директор турфирмы "ШПАРА", Абхазия:
Нил Баллестерос, глава отела маркетинга в странах Европы Государственного департамента по туризму Филиппин:
- На нашем стенде находились многочисленные представители филиппинских принимающих компаний и туроператоров. Благодаря участию в этой туристической выставке они смогли найти новые бизнес-контакты и успешно реализовывать свой продукт.
Мы очень рады возможности представить наше направление на выставке MITT-2018. Мы планируем увеличить наше присутствие на российском рынке и увеличить туристический поток из вашей страны.
Мы любим жизнь и были счастливы поделиться нашей радостью с гостями".
Александр Виходет менеджер отдела продаж и маркетинга компании Sport Village Tour:
- В этом году выставка прошла очень успешно. Было очень много полезных встреч, а также посетителей, заинтересованных в направлении Греция. Стоит отдельно отметить, что Управление по Туризму Греции приложило много сил, чтобы анонсировать свое присутствие на этом событии.
Если сравнивать MITT-2018 с выставкой прошлого года, то в прошлом году у нас было больше индивидуалов, сейчас к нам приходило больше представителей агентств, что, безусловно, тоже прекрасно.
Александр Давыдов, гендиректор компании Best Way, Кыргызстан – Казахстан:
- Мы присутствуем на выставке MITT в третий раз, и нашей фирме, занимающейся продвижением на туристический рынок побережья озера Иссык-Куль, эта выставка становится всё более полезной. 70% наших клиентов - граждане Казахстана, но количество едущих к нам россиян с каждым годом растёт. И удивительнее всего, что это не только помнящие времена СССР люди старшего поколения, но и молодёжь, просто «одержимая» активным отдыхом вообще и походами по горам южнобережья Иссык-Куля в частности.
Я уверен, что он будет больше, как только снизятся цены на авиаперелёт до Ташкента
/TOURBUS.RU
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