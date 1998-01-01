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ЭТО ЛЮБОПЫТНО: ОНН назвала самые «счастливые» и «несчастные» страны мира

ООН обнародовала ежегодное исследование World Happiness Report, оценивающее положение в 156 странах

На этой неделе ООН обнародовала ежегодный «Всемирный доклад о счастье» (World Happiness Report), согласно которому самой счастливой страной на планете в 2018 году названа Финляндия.

По информации аналитического центра ООН, цель данного проекта - показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории, как уровень доверия в обществе, великодушие и щедрость.

Помимо этого, учитываются результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют.

Впервые подобный доклад был выпущен в 2012 году. При составлении отчета эксперты ООН оценивают ситуацию в 156 странах мира.

В этом году вслед за Финляндией в рейтинге расположились Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Австралия и Израиль Составители рейтинга отмечают, что ни одна из крупнейших экономических держав не вошла в десятку лидеров. США находятся на 18-м месте, Германия - на 15-м, Великобритания - на 19-м, Франция - на 23-м, Италия - на 47-м, а Япония - на 54-м.

Замыкают список Сирия – 150-е место, Йемен - 152-е и Бурунди – 156-е. Россия заняла только 59-ю строчку списка, отстав от Латвии, Никарагуа и Узбекистана. Украина - на 138-м месте, после Судана и Уганды, а Беларусь - на 73-м, после Гондураса.

Примечательно, что 14 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что количество счастливых людей в РФ удвоилось с 1990 года и ныне составляет 85%. "Я думаю, это один из главных результатов нашего общественного развития", - сказал в интервью ТАСС руководитель центра Валерий Федоров.

Заметим, что это далеко не единственный рейтинг счастья, составленный за последнее время. Так, британский исследовательский центр New Economic Foundation в собственном рейтинге "Всемирный индекс счастья" (The Happy Planet Index) на первые три выводит Коста-Рику, Мексику и Колумбию.

В данном случае аналитики ставят целью показать относительную эффективность, с которой страны используют экономический рост и природные ресурсы для того, чтобы обеспечить своим гражданам счастливую жизнь.

Составители рейтинга считают, что от экономического роста люди счастливее не становятся. Поэтому индекс измеряет показатели удовлетворенности жителей каждой страны и среднюю продолжительность их жизни в соотношении с количеством потребляемых ими природных ресурсов.

Согласно этому рейтингу, например, киргизы счастливее британцев, узбеки – американцев, украинцы – китайцев, египтяне – бельгийцев и т. д. Люксембург вообще оказался на предпоследнем, 139-м месте, а замкнул список Чад.

/TOURBUS.RU