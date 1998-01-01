Близ Эйлата открывается новый аэропорт, но субсидии для рейсов в «старый» останутся

Минувший год стал рекордным для индустрии путешествий Израиля – страну посетили более 3,8 млн туристов со всего света. Эти цифры на 26% больше показателей 2016 г. Российский рынок также показал положительную тенденцию и по итогам года вырос на 40%: на Святой Земле в прошлом году отдохнули более 397 тысяч россиян. Наша страна упрочнила свои позиции в Топ-5 государств, «поставляющих» туристов в Израиль, опередив Францию, Германию, Великобританию и уступив только США.

Наметившееся увеличение спроса на направление сохраняется – в январе 2018-го в Израиле свой отпуск провели 22,8 тысяч путешественников из России, что на 7% больше чем годом ранее. Туристические власти страны надеются, что в последующие месяцы рост продолжится.

«В прошлом году мы установили абсолютный рекорд по турпотоку со дня основания нашей страны. Мы рассчитываем, что число туристов, выбирающих для отдыха Израиль, будет только расти. В 2018 году состоится важное событие – празднование 70-летнего юбилея государства Израиль! Это еще один отличный повод приехать к нам», - рассказала Сара Салански, директор европейских департаментов Министерства туризма Израиля, в ходе пресс-конференции в рамках завершившейся вчера в Москве выставки MIT-2018.

Возросшей популярности у россиян направление обязано и появлению прямых рейсов из российских регионов: в 2017 году к перелетам из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи добавились рейсы из Самары и Минеральных Вод. Новый международный аэропорт Рамон, который планируют открыть уже в конце этого года в 20 км от Эйлат, должен также сработать на увеличение числа отдыхающих в Израиле, в частности в южной части страны.

Туристические власти вовсю готовятся к появлению новой воздушной гавани – уже разработаны новые туристические продукты: путешествия по пустыне Негев, где есть прекрасные возможности для активного отдыха и экстремального туризма.

«Необходимо инвестировать не только в продвижение направления, но и уделять внимание развитию инфраструктуры. Министерство активно способствует наращиванию номерного фонда, открытию новых туристических направлений в разных уголках страны и улучшению качества сервиса», - отметила г-жа Салански.

Несмотря на открытие нового эйлатского аэропорта, Министерство туризма Израиля приняло решение продолжить поддержку авиакомпаний и туроператоров, выступающих консолидаторами чартерных рейсов в аэропорт Овда, расположенный в 60 км от Эйлата. «Два предыдущих этапа кампании оказались очень успешными. Текущий также показывает отличные результаты: в период с 3 сентября 2017 года по 8 марта 2018-го было выполнено 132 рейса со средней загрузкой 80%. За этот период в аэропорт Овда прибыло 21 357 гостей из России, что на 4% больше, чем в аналогичные месяцы прошлого года.

Программу субсидирования рейсов в Эйлат было решено продлить на зиму 2018-2019 – министерство будет возмещать консолидаторам, совершившим не менее 16 перелетов в Овду и обратно, сумму в размере 60 евро за каждого пассажира. Программа будет действовать в период с 1 сентября 2018 по 31 мая 2019 года», — сообщила Ксения Кобякова, директор Департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

Кроме того, в 2018 году туристические власти Святой Земли продолжат продвижение проекта «Два города – один отпуск», в рамках которого при посещении Тель-Авива и Иерусалима туристы могут воспользоваться приятными бонусами, и популяризацию нишевых видов туризма таких, как винный и гастрономический.

Для продвижения Израиля среди бизнес-аудитории Министерство туризма проведет обучающие семинары и вебинары. Особый упор в этом году будет сделан на онлайн: будут организованы интересные спецпроекты необычных форматов на радио, в Интернете и социальных сетях. Пополнить знания об Израиле можно и в открытой в 2016 году онлайн-академии, которая продолжает работу. Премия Israel Travel Awards, впервые прошедшая в прошлом году, также вновь состоится и в этом году - будут награждены лучшие туроператоры и турагенты, продающие туры в Израиль, а также представители СМИ, освещающие направление.

/TOURBUS.RU