Новости Горячие новости Авиакомпания Swiss вводит платное питание на женевских рейсах/ Египетские отельеры обещают не повышать цены на гостиницы в 2018 году/ Работница службы безопасности аэропорта Бангкока обокрала туриста

Авиакомпания Swiss вводит платное питание на женевских рейсах Авиакомпания Swiss с весны 2018 года введет платное питание для пассажиров эконом-класса на рейсах между Женевой и другими городами маршрутной сети, сообщает компания в Twitter. Пассажирам эконом-класса по самому дешевому тарифу Light бесплатно будет предоставляться только вода и плитка шоколада. Пассажиры тарифов Classic и Flex дополнительно смогут рассчитывать на снэк. Горячее питание, чай, кофе, прохладительные и алкогольные напитки, которые сейчас предоставляются бесплатно, можно будет получить на борту за дополнительную плату. Исключение составят только рейсы из Женевы в Нью-Йорк и Цюрих. Также пассажиры за деньги смогут заказать питание, которое будет поставляться швейцарским ретейлером Globus. Пассажиры бизнес-класса по-прежнему будут получать питание и напитки на борту бесплатно. Нововведение также не коснется пассажиров эконом-класса на рейсах между Цюрихом (основной хаб авиакомпании) и другими городами. Египетские отельеры обещают не повышать цены на гостиницы в 2018 году Отельеры Хургады и Шарм-эль-Шейха не собираются повышать цены на гостиницы после открытия египетских курортов для россиян в 2018 году, сообщил «Интерфаксу» советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби. "Цены на отели в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде никто повышать не собирается. Они останутся примерно на том же уровне, что и в 2015 году", — сказал он. По словам советника министра, запуск регулярных рейсов в Каир позволит показать Египет туристам совершенно с другой стороны – это исторические памятники столицы, древние исламские и коптские храмы, а также отдых на ранее малоизвестных курортах Александрии и Эйн Сухны, которая находится на Красном море. "Программа в Александрию, где есть хороший сервис – это всего три часа от Каира. Есть еще Эйн Сухна на Красном море, это 45 минут от Каира. Это малоизвестный курорт. Конечно, туроператоры могут предложить тур в Шарм-эль-Шейх или дальше, но ведь туда добираться пять часов", — пояснил советник министра. Прямые рейсы между Москвой и Каиром будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir. Во вторник "Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в столицу Египта, первый рейс будет выполнен 11 апреля. Egypt Air планирует запустить свои рейсы в середине апреля. Работница службы безопасности аэропорта Бангкока обокрала туриста Работница службы безопасности аэропорта Бангкока в Таиланде вытащила из сумки китайского туриста 4 тыс. юаней (почти 40 тыс. рублей) за секунды до того, как багаж попал в машину для рентген-досмотра, сообщает британская газета Daily Mail. "Запись с камер наблюдения показала, что 26-летняя Бусакорн Сомквамде вытащила пачку денег из сумки и положила в свой карман, несмотря на то, что пассажир стоял рядом с ней. Турист обнаружил пропажу уже в зале вылета, после чего обратился в полицию", — говорится в сообщении. Работницу службы безопасности поймали с поличным – с 4 тыс. китайских юаней в кармане, после чего она созналась в краже и заявила, что сделала это впервые. "Тем не менее, дирекция аэропорта предполагает, что сотрудница могла воровать и раньше, поскольку по записи видно, что сделала она это очень профессионально. В аэропорту она работает в течение двух лет", — отмечает издание. Как сообщает Daily Mail, в результате инцидента деньги возвратили китайскому туристу, а уличенная в воровстве сотрудница аэропорта будет привлечена к ответственности после того, как будут окончательно собраны все доказательства. Ранее в аэропорту Бангкока также были усилены меры безопасности после того, как на прошлой неделе восемь сотрудников службы обработки багажа были пойманы за воровством товаров из магазинов duty-free на сумму, превышающую 1,5 млн рублей. /TOURBUS.RU

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