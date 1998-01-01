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Весенняя серия workshop «Турбизнес» начинается в ближайший понедельник!

Этой весной деловые встречи профессионалов туризма пройдут в 34 городах России и четырех столицах стран СНГ

В ближайший понедельник, 19 марта, в столице Кавказских Минеральных Вод – Пятигорске – начнется традиционная весенняя серия workshop «Турбизнес», которая продлится до 15 мая. На этот раз профессиональные встречи пройдут в 34 городах России, включая Юг страны, Центральную Россию, Поволжье, Урал и Западную Сибирь, а также в столицах стран ближнего зарубежья - Минске, Астане, Баку и Бишкеке.

Напомним, что workshop «Турбизнес» проводятся начиная с 1998 года и за 20 лет уже было проведено более 650 деловых встреч в семи десятках городов России, стран СНГ и Европы.

По мнению участников деловых встреч, региональные workshop «Турбизнес» - это самый удачный способ налаживания партнерских отношений и развития агентской сети. Мероприятия, отмечают они, всегда отличают компактность по времени проведения, тщательная подготовка и высокая посещаемость деловых встреч.

Участники встреч (туроператоры, национальные офисы по туризму, страховые фирмы, системы бронирования, авиакомпании, гостиничные цепочки, сети отелей, санатории, пансионаты, музеи) и посетители мероприятий (директора и топ-менеджеры агентств) также отмечают, что именно формат прямого общения и непосредственного диалога особенно важен и полезен сегодня.

На этот раз посетителей весеннего делового роуд-шоу ждут новинки – впервые в календаре весенних мероприятий такие города, как Иваново, Кострома, Вологда, Калуга, Брянск, Смоленск и Бишкек.

Еще одна важная новация workshop - в семи городах мероприятия впервые пройдут в формате назначенных встреч. Как рассказала нам руководитель отдела workshop ИД «Турбизнес» Людмила Сивова, «назначенные встречи - удобный и качественный инструмент для общения на крупных профессиональных мероприятиях. Такой формат позволяет сделать рабочий день насыщенным, а встречи – максимально эффективными. Теперь система назначенных встреч будет доступна всем участникам и посетителям региональных workshop «Турбизнес». Чтобы получить доступ к системе назначенных встреч, нужно подать заявку на участие и зарегистрироваться на сайте tb-workshop.ru».

В этом году в мероприятиях workshop принимают участие 78 туроператоров, национальных офисов по туризму, страховых фирм, систем бронирования, авиакомпаний, гостиничных цепочек, отелей, санаториев и др.

Участники workshop представляют такие страны, как Доминикана, Греция, Белоруссия, Китай, Германия, Испания, Америка, Скандинавия, Финляндия, Чехия, Италия, Норвегия, Япония, Словацкая Республика, Эстония, Грузия, Мальта, Турция, Мальдивы, ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Малайзия и многие другие.

Среди представленных видов туризма не только пляжный отдых, но и лечебно-оздоровительный туризм, круизы, экскурсионные туры, индивидуальные программы и др.

В рамках роуд-шоу пройдут более 260 мастер-классов и бизнес-завтраков, ожидаемое общее число профессиональных посетителей весенней серии workshop - около 6 тысяч.

Отдел туризма посольства Испании (Turespaña) – многолетний партнер workshop «Турбизнес» – весной этого года вновь выступит генеральным партнером самых популярных деловых мероприятий в сфере туризма, проходящих в регионах России и в ближнем зарубежье.

Комментируя сотрудничество с workshop «Турбизнес», г-н Луис Мартин Бовес назвал его крайне продуктивным. По его словам, Испанию в 2017 году посетили более 1,1 млн российских туристов, что на 14% больше, чем годом ранее. Всего Испания в прошлом году приняла почти 82 млн иностранных туристов, что является рекордным показателем за все годы.

«Мы готовы и дальше предлагать российским туристам полноценный, качественный и безопасный отдых и взаимодействовать с туристическими компаниями в регионах России. И, конечно, мы рады вновь сотрудничать с Издательским домом «Турбизнес». Испания выступала страной-партнером workshop в течение шести лет, и мы довольны достигнутыми результатами», - отметил он.