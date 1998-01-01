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15 марта
Хорватия обещает решить проблемы с бронированием отелей и получением виз

Новый замминистра туризма Хорватии рассказал журналистам о планах по росту российского турпотока на 15%


В  ходе пресс-брифинга, организованного в рамках выставки MITT-2018,  директор Национального туристического офиса Республики Хорватия Райко Ружичка представил журналистам отраслевых СМИ нового госсекретаря и заместителя министра по туризму Хорватии г-на Тончи Главину (на фото).

 

В своем выступлении Тончи Главина рассказал присутствующим о планах продвижения направления на российском рынке в нынешнем году.

По словам спикера, «последние несколько лет были сложными для туризма. Сейчас наша главная задача – показать и доказать, что мы очень ценим российских туристов и что российский рынок для нас очень важен. 

Мы не позиционируем себя как направление для массового туризма. Нам интересно привлечь своего туриста, заинтересованного в этно- и гастротуризме, пляжном, оздоровительном и активном отдыхе.

 Конечно, мы развиваем не только новые туристические маршруты и возможности для отдыха, также работа идет и над упрощением получения туристических виз.

 

Россияне склонны к поздним бронированиям, поэтому часто бывают сложности с размещением, в отелях просто нет свободных мест. Мы обратили наше внимание на эту особенность рынка и в ближайшее время постараемся найти решение и увеличить возможности для размещения. В этом году на увеличение отельной базы было выделено более миллиона  евро, так что в течение будущей пары лет количество доступных номеров станет больше.

Если говорить о современных тенденциях рынка, то интересно отметить, что большинство российских туристов стали отдавать предпочтение проживанию не в отелях, а в частном секторе».

 

В ходе своего выступления заместитель министра по туризму Хорватии отметил, что ведется и активная работа над увеличением чартерных рейсов.

Напомним, что в Республике Хорватия расположено девять международных аэропортов. Из России в Хорватию выполняют авиарейсы авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Уральские Авиалинии» - из Москвы, «Россия» - из Санкт-Петербурга; из Воронежа – авиакомпания «Полет»; «Саравиа» – из Саратова.

 

Одной из своих главных задач, поставленных в рамках  присутствия на туристической выставке MITT-2018 Национального туристического офиса Республики Хорватия, стало общение с местными туроператорами. Это позволило понять потребности Российского рынка и помочь сформировать стратегию продвижения на 2018 год.

 

«Почти все представители туркомпаний сказали нам одно и то же:  главное – спокойно и размеренно привлекать своего туриста, вести работу с агентствами. «Суета» здесь совершенно  не нужна, рынок только-только стал подниматься после кризиса. Мы уверены, что такая тактика позволит нам вернуться к результатам 2014 года. В этом году мы надеемся получить прирост туристического потока в +10-15%», - отметил в ходе встречи г-н Тончи Главина.

Напомним, что в 2017 году туристический поток из России в Хорватию составил 135 тысяч человек, а  в этом году ожидается, что Республику посетит как минимум  на 27 тысяч россиян больше.

/TOURBUS.RU

 


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