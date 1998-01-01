Новости Нил Баллестерос: «Филиппинцы любят жизнь и хотят поделиться этой радостью с гостями» Глава делегации турбизнеса Филиппин на выставке MITT-2018 рассказал о программе по продвижению Страны семи тысяч островов на российском рынке

Глава филиппинской делегации, принимающей участие в выставке MITT-2018, руководитель отела маркетинга в странах Европы Государственного департамента по туризму Филиппин г-н Нил Баллестерос рассказал нашему порталу об особенностях направления и возможностях отдыха, которые оно может предложить российским туристам в этом сезоне. Как напомнил г-н Баллестерос, Филиппины знамениты своими пляжами и множеством природных заповедников. По его словам, стоит отдельно отметить такие уникальные достопримечательности, как изумрудные «рисовые поля» и «шоколадные холмы» - национальные достояния филиппинцев, которые включены в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На самом деле «рисовые поля» - это террасы, разбитые на склонах Кордильер, созданные более двух тысяч лет назад местными жителями. Благодаря этим полям, расположенным вдоль крутых горных склонов, появились удивительные и неповторимые ландшафтные рельефы. «Шоколадные холмы» также известны во всем мире как одна из самых красивых достопримечательностей планеты. Свое уникальное название холмы получили из-за того, что покрывающая их трава в определенное время года становится темно-шоколадного цвета и они становятся похожи на большие шоколадные трюфели. Филиппины – государство семи тысяч островов, которое смело можно назвать мировым центром экотуризма и активного отдыха. Кроме традиционного дайвинга гостям здесь предлагают попробовать свои силы в парасейлинге, кайтбординге, а самые смелые могут полетать на воздушном шаре и полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полета. По его словам, Филиппины – прекрасное место для отдыха гурманов; местная кухня состоит из восточных и западных традиций приготовления малайских, испанских и китайских блюд. «Филиппины можно смело назвать и направлением для событийного туризма. Если туристы хотят не просто отдохнуть на пляже, но посетить интересные местные фестивали, лучше места не найти», - продолжил Нил Баэстро. К примеру, на острове Мариндук в апреле состоится ежегодный фестиваль «Морионес», а в провинции Пампанга пройдет фестиваль Cutud Lenten Rites. Май – месяц, когда на всех островах проходят красочные процессии, посвященные празднику обретения Святого Креста - «Сантакрусан». Кроме религиозных фестивалей и шествий в городе Пулилан (провинция Бклакан) в эти дни запланирован и фестиваль водяных буйволов, когда местные жители моют быков и надевают им короны из цветов, а также множество других интересных событий. Прямых авиаперелетов из Москвы на Филиппины пока что нет, но туда можно добраться с удобными пересадками рейсами ряда ведущих авиакомпаний, среди которых China Southern Airlines, Emirates Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines и др., а дополнительным бонусом является отсутствие визового режима, - добавил г-н Баллестерос. По словам собеседника, в этом году российское представительство департамента по туризму Филиппин планирует проводить образовательные семинары для российских агентств, а также digital-кампании, которые в будущем помогут турфирмам работать с направлением и продавать его. «На нашем стенде находятся представители филиппинских принимающих компаний и туроператоров. Благодаря участию в этой туристической выставке они могут найти новые бизнес-контакты и успешно реализовывать свой продукт. После окончания выставки все наши коллеги поедут во Владивосток, где у них будет ряд деловых встреч и workshop в рамках sales mission», - рассказал г-н Баллестерос. «Мы очень рады возможности представить наше направление на выставке MITT-2018. Мы планируем увеличить наше присутствие на российском рынке и увеличить туристический поток из вашей страны. Филиппины - это не только прекрасные песчаные пляжи и яркое солнце, но и очень приветливые люди. Мы любим жизнь и хотим поделиться нашей радостью с гостями», – заключил Нил Баллестерос. /TOURBUS.RU

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