Новости Эмилия-Романья станет этим летом «главными воротами» в Италию для наших туристов Представители аэропорта Болоньи, туристических властей провинции Эмилия-Романья и туроператора PAC Group рассказали о новых программах полетов из России и туристических новинках летнего сезона

В рамках завершающей сегодня работу выставки MITT-2018 прошла презентация Эмилии-Романьи — области в центре Италии, простирающейся от Адриатического до Лигурийского моря. В последние годы Эмилия-Романья (столица - Болонья) является самым быстроразвивающимся в экономическом отношении регионом Италии. Важную роль в этом развитии играет туристическая отрасль. По сообщению Стефано Боначчини, президента Эмилии-Романьи, в 2017 году турпоток из России в этот регион вырос на 25, 3%: с 162, 4 тыс. туристов в 2016-м до 203, 5 год спустя. Очень показательно, что число ночёвок составляет чуть более 1 млн, что означает 20%-ый годовой рост, что почти втрое больше количества прироста ночёвок иностранных туристов в целом. Растёт и количество гостей, прибывающих в Эмилию-Романью и из стран бывшего СССР — прежде всего из пользующихся безвизовым въездом Украины и Грузии. Российский же тренд — на восстановление турпотока уровня 2013-14 гг, как ожидается, продолжится и в этом году: об этом свидетельствует начавшийся ещё в ноябре 2017 года динамичный рост продаж на этом направлении. Болонья, точнее, её аэропорт Guglielmo Marconi (115 международных направлений, 13 внутренних, 8,2 млн пассажиров в год), становится для всё большего количества российских туристов очень удобными во многих отношениях «воротами в Италию». Отсюда весьма удобно добираться до важнейших исторических городов и морских курортов Италии: до Флоренции — 34 минуты езды, до Вероны — 49 минут, до Римини — 52 минуты, до Венеции — 1 час 25 мин. и т. д. «Хотя аэропорт Guglielmo Marconi находится на сравнительно небольшом расстоянии от города, - сообщил его представитель Антонио Бонолис, - в марте 2019 года будет пущена скоростная монорельсовая дорога, соединяющая его с историческим центром — с её помощью время в пути сократится до семи минут». Генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин рассказал о запускаемой ею новой летней программе полётов в Болонью: «С 18 июня и до конца сентября к списку полётных наших направлений добавятся Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Екатеринбург и московский аэропорт Домодедово, - расссказал он. - Регулярные рейсы будут выполняться авиакомпанией «Уральские а/л». Третий ежедневный рейс в Болонью — из аэропорта Шереметьево с июля запустит и «Аэрофлот». «Уральские а/л» с мая и до конца октября увеличивают частоту полётов в аэропорт Римини – до трёх рейсов в день. Это неудивительно: отечественного туриста интересует главным образом морской отдых на Адриатическом побережье (прежде всего именно Римини), на котором в прошлом году побывали 132 тыс. туристов из 203 тыс., прибывших в регион (65%). Власти Эмилии-Романьи поддерживают организованный специально для россиян совместный проект ассоциации пляжей Римини Spiaggi Rimini и туроператора PAC Group– «ПАК Ленд на пляже», в рамках которого в пятнадцати базовых отелях PAC Group в Римини будут работать русскоязычные аниматоры. Очень популярны у туристов из России и четыре открытых недавно плавучих морских аквапарка. При этом чень заметен и рост экскурсионного туризма, особенно в местные «города искусств» - их посетило в 2017 г. 19% прибывших в Эмилию-Романью туристов из России (+ 32% к 2016 г.). Речь идёт о Парме, Равенне, Модене, Ферраре и в первую очередь Болонье. Но Эмилия-Романья — это не только пляжный и экскурсионный туризм. «У Болоньи с давних времён было три прозвища. La Dotta — «учёная», как напоминание о старейшем в Европе университете, La Rossa — «красная», по цвету стен старинных зданий и La Grassa — «толстушка», здесь всегда любили вкусно и от души поесть, - напомнил исполнительный директор ENIT Джованни Бастьянелли. - И не забудем, что нынешний год объявлен Годом итальянской еды». В чём, добавил эксперт, лишний раз смогут убедиться и российские туристы, посетив расположенный опять-таки очень недалеко от болонского аэропорта самый большой в Европе агрогастрономический парк Fabbrica Italiana Contadina Eataly World (FICO). /TOURBUS.RU

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